Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурац каким-то прозвищем -- "Дебил". Дебил -- это так про в школе его сына, Ваську, второгодника, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь -- Дебил и Дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала -- Дебил. Анатолий психовал, один раз "приварил" супруге, сам испугался и долго ласко объяснял ей, что Дебил -- так можно называть только ду-переростка, который учиться не хочет, с которым учи мучаются. "Какой же я Дебил, мне уж сорок лет скоро! Ну?. . Лапочка ты моя, синеокая ты моя. . . Свинцовой при надо -- глаз-то. Купить?"

Так довели мужика с этим Дебилом, что он поехал в го, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу! Но. . . Не то что денег не было, а -- не решался. Засмеют де: они нигде не бывали, шляпа им в диковинку. Анатолий же отработал на Севере по вербовке пять лет и два года отсидел за нарушение паспортного режима -- он жизнь видел; знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме то, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на Севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом.

В этот свой приезд в город, обозлившись и, вместе, об покой, каким люди достойные, образованные охраня себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой по верху, с вмятинками -- там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка уйму. Осторожненько брал тремя пальцами шля, легким движением насаживал ее, пушиночку, на голо и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго:

-- Невесту, что ли, выбираете? Вот выбирает, вот вы, глядеть тошно.

Анатолий спокойно спросил:

-- Плохо ночь спали?

Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще пароч "цивилизейшен" (так он про себя называл шляпы), по их атласные подкладки, повертел шляпы так, этак и лишь после того, отложив одну, сказал:

-- Невесту, уважаемая, можно не выбирать: все равно ошибешься. А шляпа -- это продолжение человека. Деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните, -- Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без зло, отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он за: купив шляпу, неся ее, легкую, в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинст переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и то только вышел на улицу. "Оглоеды, -- подумал он про людской поток в целом. -- Куда торопитесь? Лаяться? Пси? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете! Мож же не торопиться".

По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь; на руке, на отлете, этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и попе смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе.

"Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попус-то языком молоть вы мастера, а если какая сенсация, у вас сразу глаза на лоб. Туда же -- обзываться! А сами от фет онемели. А если бы я сомбреро надел? Да ремешком при бы ее к челюсти -- что тогда?"

На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатле: она стала квакать (смеяться) и проявлять признаки ту психоза.

-- Ой, умру! -- сказала она с трудом.

-- Схороним, -- сдержанно обронил Анатолий, устраи этажерку у изголовья кровати. Всем видом своим он яв непреклонную интеллигентность.

-- Ты что, сдурел? -- спросила жена.

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