ДЕДУШКА





(Посвящается З-н-ч-е)



1



Раз у отца, в кабинете,

Саша портрет увидал,

Изображен на портрете

Был молодой генерал.

"Кто это? - спрашивал Саша. -

Кто?. . " - "Это дедушка твой". - И отвернулся папаша, Низко поник головой. "Что же не вижу его я?" Папа ни слова в ответ. Внук, перед дедушкой стоя, Зорко глядит на портрет: "Папа, чего ты вздыхаешь? Умер он. . . жив? говори!"

- "Вырастешь, Саша, узнаешь".

- "То-то. . . ты скажешь, смотри!. . "



2



"Дедушку знаешь, мамаша?" -

Матери сын говорит.

"Знаю", - и за руку Саша

Маму к портрету тащит,

Мама идет против воли.

"Ты мне скажи про него,

Мама! недобрый он, что ли,

Что я не вижу его?

Ну, дорогая! ну, сделай

Милость, скажи что-нибудь!"

- "Нет, он и добрый и смелый,

Только несчастный". - На грудь

Голову скрыла мамаша,

Тяжко вздыхает, дрожит -

И зарыдала. . . А Саша

Зорко на деда глядит:

"Что же ты, мама, рыдаешь,

Слова не хочешь сказать!"

- "Вырастешь, Саша, узнаешь.

Лучше пойдем-ка гулять. . . "



3



В доме тревога большая.

Счастливы, светлы лицом,

Заново дом убирая,

Шепчутся мама с отцом.

Как весела их беседа! -

Сын подмечает, молчит.

"Скоро увидишь ты деда!" -

Саше отец говорит. . .

Дедушкой только и бредит

Саша, - не может уснуть:

"Что же он долго не едет?. . "

- "Друг мой! Далек ему путь!"

Саша тоскливо вздыхает,

Думает: "Что за ответ!"

Вот наконец приезжает

Этот таинственный дед.



4



Все, уж давно поджидая,

Встретили старого вдруг. . .

Благословил он, рыдая,

Дом, и семейство, и слуг.

Пыль отряхнул у порога,

С шеи торжественно снял

Образ распятого бога

И, покрестившись, сказал:

"Днесь я со всем примирился,

Что потерпел на веку!. . "

Сын пред отцом преклонился.

Ноги омыл старику;

Белые кудри чесала

Дедушке Сашина мать,

Гладила их, целовала,

Сашу звала целовать.

Правой рукою мамашу

Дед обхватил, а другой

Гладил румяного Сашу:

"Экой красавчик какой!"

Дедушку пристальным взглядом

Саша рассматривал, - вдруг

Слезы у мальчика градом

Хлынули, к дедушке внук

Кинулся: "Дедушка! где ты

Жил - пропадал столько лет?

Где же твои эполеты,

Что не в мундир ты одет?

Что на ноге ты скрываешь?

Ранена, что ли, рука?. . "

- "Вырастешь, Саша, узнаешь.

Ну, поцелуй старика!. . "



5



Повеселел, оживился,

Радостью дышит весь дом.

С дедушкой Саша сдружился.

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