Полные произведения / Полные произведения Некрасов Н.А. / Дедушка Некрасов Н.А.

Дедушка

    ДЕДУШКА
    
    
     (Посвящается З-н-ч-е)
    
     1
    
    Раз у отца, в кабинете,
    Саша портрет увидал,
    Изображен на портрете
    Был молодой генерал.
    "Кто это? - спрашивал Саша. -
    Кто?. . " - "Это дедушка твой". - И отвернулся папаша, Низко поник головой. "Что же не вижу его я?" Папа ни слова в ответ. Внук, перед дедушкой стоя, Зорко глядит на портрет: "Папа, чего ты вздыхаешь? Умер он. . . жив? говори!"
     - "Вырастешь, Саша, узнаешь".
     - "То-то. . . ты скажешь, смотри!. . "
    
     2
    
    "Дедушку знаешь, мамаша?" -
    Матери сын говорит.
    "Знаю", - и за руку Саша
    Маму к портрету тащит,
    Мама идет против воли.
    "Ты мне скажи про него,
    Мама! недобрый он, что ли,
    Что я не вижу его?
    Ну, дорогая! ну, сделай
    Милость, скажи что-нибудь!"
     - "Нет, он и добрый и смелый,
    Только несчастный". - На грудь
    Голову скрыла мамаша,
    Тяжко вздыхает, дрожит -
    И зарыдала. . . А Саша
    Зорко на деда глядит:
    "Что же ты, мама, рыдаешь,
    Слова не хочешь сказать!"
     - "Вырастешь, Саша, узнаешь.
    Лучше пойдем-ка гулять. . . "
    
     3
    
    В доме тревога большая.
    Счастливы, светлы лицом,
    Заново дом убирая,
    Шепчутся мама с отцом.
    Как весела их беседа! -
    Сын подмечает, молчит.
    "Скоро увидишь ты деда!" -
    Саше отец говорит. . .
    Дедушкой только и бредит
    Саша, - не может уснуть:
    "Что же он долго не едет?. . "
     - "Друг мой! Далек ему путь!"
    Саша тоскливо вздыхает,
    Думает: "Что за ответ!"
    Вот наконец приезжает
    Этот таинственный дед.
    
     4
    
    Все, уж давно поджидая,
    Встретили старого вдруг. . .
    Благословил он, рыдая,
    Дом, и семейство, и слуг.
    Пыль отряхнул у порога,
    С шеи торжественно снял
    Образ распятого бога
    И, покрестившись, сказал:
    "Днесь я со всем примирился,
    Что потерпел на веку!. . "
    Сын пред отцом преклонился.
    Ноги омыл старику;
    Белые кудри чесала
    Дедушке Сашина мать,
    Гладила их, целовала,
    Сашу звала целовать.
    Правой рукою мамашу
    Дед обхватил, а другой
    Гладил румяного Сашу:
    "Экой красавчик какой!"
    Дедушку пристальным взглядом
    Саша рассматривал, - вдруг
    Слезы у мальчика градом
    Хлынули, к дедушке внук
    Кинулся: "Дедушка! где ты
    Жил - пропадал столько лет?
    Где же твои эполеты,
    Что не в мундир ты одет?
    Что на ноге ты скрываешь?
    Ранена, что ли, рука?. . "
     - "Вырастешь, Саша, узнаешь.
    Ну, поцелуй старика!. . "
    
     5
    
    Повеселел, оживился,
    Радостью дышит весь дом.
    С дедушкой Саша сдружился.

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