Дедушка
ДЕДУШКА
(Посвящается З-н-ч-е)
1
Раз у отца, в кабинете,
Саша портрет увидал,
Изображен на портрете
Был молодой генерал.
"Кто это? - спрашивал Саша. -
Кто?. . " - "Это дедушка твой". - И отвернулся папаша, Низко поник головой. "Что же не вижу его я?" Папа ни слова в ответ. Внук, перед дедушкой стоя, Зорко глядит на портрет: "Папа, чего ты вздыхаешь? Умер он. . . жив? говори!"
- "Вырастешь, Саша, узнаешь".
- "То-то. . . ты скажешь, смотри!. . "
2
"Дедушку знаешь, мамаша?" -
Матери сын говорит.
"Знаю", - и за руку Саша
Маму к портрету тащит,
Мама идет против воли.
"Ты мне скажи про него,
Мама! недобрый он, что ли,
Что я не вижу его?
Ну, дорогая! ну, сделай
Милость, скажи что-нибудь!"
- "Нет, он и добрый и смелый,
Только несчастный". - На грудь
Голову скрыла мамаша,
Тяжко вздыхает, дрожит -
И зарыдала. . . А Саша
Зорко на деда глядит:
"Что же ты, мама, рыдаешь,
Слова не хочешь сказать!"
- "Вырастешь, Саша, узнаешь.
Лучше пойдем-ка гулять. . . "
3
В доме тревога большая.
Счастливы, светлы лицом,
Заново дом убирая,
Шепчутся мама с отцом.
Как весела их беседа! -
Сын подмечает, молчит.
"Скоро увидишь ты деда!" -
Саше отец говорит. . .
Дедушкой только и бредит
Саша, - не может уснуть:
"Что же он долго не едет?. . "
- "Друг мой! Далек ему путь!"
Саша тоскливо вздыхает,
Думает: "Что за ответ!"
Вот наконец приезжает
Этот таинственный дед.
4
Все, уж давно поджидая,
Встретили старого вдруг. . .
Благословил он, рыдая,
Дом, и семейство, и слуг.
Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога
И, покрестившись, сказал:
"Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку!. . "
Сын пред отцом преклонился.
Ноги омыл старику;
Белые кудри чесала
Дедушке Сашина мать,
Гладила их, целовала,
Сашу звала целовать.
Правой рукою мамашу
Дед обхватил, а другой
Гладил румяного Сашу:
"Экой красавчик какой!"
Дедушку пристальным взглядом
Саша рассматривал, - вдруг
Слезы у мальчика градом
Хлынули, к дедушке внук
Кинулся: "Дедушка! где ты
Жил - пропадал столько лет?
Где же твои эполеты,
Что не в мундир ты одет?
Что на ноге ты скрываешь?
Ранена, что ли, рука?. . "
- "Вырастешь, Саша, узнаешь.
Ну, поцелуй старика!. . "
5
Повеселел, оживился,
Радостью дышит весь дом.
С дедушкой Саша сдружился.
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