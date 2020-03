Дефо Д. - Вариант 1

ДЕФО, ДАНИЕЛЬ (Defoe, Daniel) (1660–1731), английский писатель. Родился в Лондоне в 1600 в семье торговца сальными свечами и диссентера Джеймса Фо. Около 1703 Даниель переменил фамилию на Дефо. Учился в школе Дж. Фишера в Доркинге, затем в Академии Ч. Мортона в Стоук-Ньюингтоне, готовившей пасторов для пресвитерианской церкви. В 1681 начал сочинять религиозные стихи, но вскоре занялся коммерческой деятельностью. Некоторое время торговал в Испании, много ездил по Западной Европе. Известно, что (до 1685) на пути между Хариджем и Голландией он попал в плен к алжирским пиратам, но вскоре его якобы выкупили. В 1684 Дефо женился на Мэри Таффли, которая родила ему восьмерых детей. Жена принесла приданое в 3700 фунтов стерлингов, и некоторое время он мог считаться сравнительно состоятельным человеком, однако в 1692 и приданое жены, и его собственные сбережения поглотило банкротство, унесшее 17 тысяч фунтов стерлингов. От такого коммерческого провала, случившегося из-за того, что Дефо имел неосторожность подписаться под флотскими страховыми обязательствами на период войны с Францией, он так и не сумел оправиться.

В 1701 Дефо написал стихотворение Чистокровный англичанин (The True-Born Englishman), высмеивавшее выдумки о расовом превосходстве, и король Вильгельм III счел это сочинение ценной услугой, но монарх через год умер и на Дефо посыпались нападки со всех сторон. Тори ставили ему в вину совет королю распустить профранцузский парламент, рьяные приверженцы высокой церкви были уязвлены насмешками в его едком сочинении Как окоротить инаковерующих (Shortest Way with the Dissenters, 1702), а судей городского управления Лондона, перед которыми он предстал по обвинению в политических прегрешениях, он восстановил против себя разоблачением их личных пороков. В конечном счете по приговору, оглашенному в июле 1703, он должен был трижды выстоять у позорного столба, заплатить огромный штраф и найти поручителей в своем примерном поведении в течение семи лет, причем до исполнения приговора ему надлежало оставаться в тюрьме. Хотя выставление Дефо у позорного столба превратилось в демонстрацию восторженной поддержки, репутация его пострадала и процветавшее дело по производству черепицы за время, пока хозяин находился в тюрьме, пришло в совершенное расстройство. Он мог бы остаться в заключении до конца дней, если бы не вмешательство спикера палаты общин Р. Харли, знавшего цену Дефо-журналисту. В ноябре 1703 Харли добился освобождения Дефо, а затем устроил его на государственную службу. Дефо стал редактировать «Ривью» («Review»), периодическое издание, выходившее с 1704 по 1713, чаще всего раз в три недели. Из всех политических сочинений Дефо его комментарии в «Ривью» известны лучше всего. С 1691 по 1730 почти непрерывным потоком выходили книги, памфлеты, стихи Дефо, звучали его выступления в поддержку правительства. В 1719, не прекращая активной журналистской работы, Дефо начинает заниматься прозой. Вслед за Жизнью и удивительными приключениями Робинзона Крузо (The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, 1719) выходят Записки кавалера (Memoires of a Cavalier, 1720), Капитан Синглтон (Captain Singleton, 1720), Удачи и несчастья Молль Флендерс (The Fortunes and Misfortunes of Moll Flanders, 1722), Дневник чумного года (A Journal of the Plague Year, 1722), История капитана Джека (The History of Colonel Jack, 1722) и Роксана (Roxana, 1724). Им были написаны и такие важные труды, как Путешествие по всему острову Великобритания (A Tour Through the Whole Island of Great Britain, 1724–1727), Всеобщая история пиратства (A General History of the Pirates, 1724–1728), Совершенный английский торговец (The Complete English Tradesman, 1725–1727) и Морской торговый атлас (Atlas Maritimus et Commercialis, 1728). Умер Дефо в Лондоне 26 апреля 1731. Роман Робинзон Крузо впервые вышел в свет в 1719, а затем появились два его продолжения. В Жизни и удивительных приключениях (лишь эта часть трилогии снискала непреходящий успех у читателей) Крузо рассказывает о том, как он убежал из дому, чтобы стать моряком, как попал в плен к берберийским пиратам, как его корабль потерпел крушение и его выбросило на необитаемый остров близ побережья Венесуэлы, где он спас дикаря Пятницу от людоедов. В Дальнейших приключениях (Farther Adventures, 1719) Крузо возвращается на свой остров и совершает путешествие вокруг Африки и Азии. Серьезные размышления (Serious Reflections, 1720) написаны ради ознакомления публики с раздумьями Крузо, которым он предавался в одиночестве. Описание жизни Крузо на необитаемом острове, уникальное для всей мировой художественной литературы, частично основывалось на случае с А. Селкирком, высаженным на один из необитаемых островов архипелага Хуан-Фернандес (1704–1709), частично – на рассказах о пленении Р. Нокса на Цейлоне (1660–1680), однако прежде всего это рассказ о борьбе человека с природой. Крузо по крупинке складывает цивилизацию из подручного материала. Роман Молль Флендерс впервые был опубликован в 1722. Молль рассказывает о своей жизни начиная с рождения в Ньюгейтской тюрьме и повествуя затем о том, как она пошла в служанки в Колчестере, как ее соблазнили, как она пять раз побывала замужем, как она была карманной воровкой и проституткой, как ей удалось спастись от виселицы, согласившись на ссылку в Виргинию, и о своем последнем муже, с которым она в счастливом достатке доживает свою жизнь в Англии. Молль Флендерс сообщает читателю жизненную правду, не подслащенную сентиментальностью, причем изложение столь подробно, что книгу цитировали как документальный источник. .