Сочинение Декабрист ли Чацкий?

После заграничных походов в Россию стали проникать и пускать корни западные идеи либерализма. Для их воплощения среди прогрессивной части офицерского корпуса начали появляться тайные политические общества. Наиболее знаменитые из них — Союз Спасения, Союз Благоденствия, Северное и Южное общества декабристов. Одной из основных задач этих организаций была отмена крепостного права, проведение реформ в европейском духе.

Не чужды эти идеи оказались близкому к либеральным слоям А. С. Грибоедову: в его комедии “Горе от ума” Чацкий, главный герой, явился выразителем воли большей части прогрессивного дворянства.

Один из основных пунктов программы Чацкого — необходимость служения Отечеству. Именно служения, а не прислуживания старшему по чину, как это делает Молчалин.

Но главный герой комедии, подобно многим декабристам, не находит для себя подходящего занятия. “Служить бы рад, прислуживаться тошно”, — говорит Чацкий, в какой-то мере соглашаясь с высказыванием Рылеева о том, что служить могут “одни подлецы”.

Близость грибоедовского героя и декабристов видна и в отношении к крепостному праву — если вольнодумцы ратовали за его отмену, то Чацкий выступает с осуждением тех извращенных его форм, которые существовали в России; он никогда не сможет находиться в одной комнате с тем,



. . . который для затей

На крепостной балет согнал во многих фраках

От матерей, отцов отторженных детей?!

Сам погружен умом в Зефирах и Амурах. . .



Тяжело переносит Чацкий и преклонение перед иностранным — в заключительном монологе третьего действия звучит протест превращению России во французскую провинцию; превозносятся нравственные силы русского народа:



. . . умный, бодрый наш народ. . .



Тут же звучит призыв к возвращению к великой национальной культуре, к древним традициям. Попытка же перевести на родной язык слово “мадемуазель” обеспечивает ораторскую поддержку идее Шишкова, которую одобряли и декабристы.

Еще один вопрос, по которому сходятся во мнениях Чацкий и члены тайных политических обществ, — образование. Домашнее образование не принимается никем из них, но если декабристы покровительствовали университетам, то Чацкий по этому поводу ничего не говорит, но, видимо, симпатизирует им. Сходство проявляется и в речи — ни для Чацкого, ни для декабристов нет четких различий между письмом и устными высказываниями; их монологи тщательно подготовлены (вряд ли Чацкий экспромтом произносит свои вдохновенные речи), широко используются ораторские приемы.

Слова Чацкого так и излучают силу, страсть, пронизаны патриотическим пафосом — ведь он их выстрадал, убедился в их истине и теперь, подобно декабристам, использует эти монологи в качестве оружия против насквозь прогнившего мира Фамусовых, Хлестовых и Молчаливых.

Нельзя не указать на поведение грибоедовского героя: пространные речи произносятся не для оппонентов: главным образом они рассчитаны на зрителя — такова особенность большей части драматических произведений.

Необходимо отметить и то, что Чацкий не одинок:



. . . Теперь пускай из нас один. . .



Взять хотя бы двоюродного брата Скалозуба — можно установить некоторую связь: и он, и Чацкий, и многие декабристы после заграничных походов оставили службу, занимались самообразованием (Чацкий ездил для этого за границу).

В быту главный герой, подобно декабристам, не танцует, не подходит к столам, покрытым зеленым сукном, и вообще не тратит время на светские забавы.

Не случаен и выбор Грибоедовым фамилии для своего героя — она созвучна с фамилией одного из самых выдающихся людей первой половины XIX века, П. Я. Чаадаева. Подобно Чацкому, он был близок к декабристским кругам, разделяя многие идеи, но окончательно доказать его членство в каком-либо из тайных обществ не удалось и до сих пор. . .

Как нельзя кстати приходится тут оценка Чацкого Герценом: “Образ Чацкого, меланхолический, ушедший в свою иронию, трепещущий от негодования и полный мечтательных идеалов, появляется в последний момент царствования Александра I, накануне восстания на Сенатской площади. Это — декабрист”. . . .