Сочинение Декамерон - Боккаччо "Декамерон"

Боккаччо "Декамерон" - сочинение "Боккаччо "Декамерон""



Джованни Боккаччо был вторым (после Петрарки) великим итальянским гуманистом. Как и Петрарка, он сочетал в своем лице писателя-художника и ученого-филолога. И хотя Боккаччо считал своего старшего современника своим главным учителем, его дарование лежало в несколько иной плоскости, поскольку принято считать, что он был поэтом купеческого сословия обособленных городов-государств. Это определяет новаторство автора «Декамерона» в области литературы.



Еще в начале своего творчества Боккаччо разрабатывал свой подход к современным ему жанрам, например, психологической истории, роману, создав «Элегию мадонны Фьяметты». Уже в этом произведении автор использует в качестве литературной реальности современную ему жизнь и в качестве главной героини современницу. Только Боккаччо разрабатывал жанр новеллы, считавшийся в его эпоху низким. Именно из новелл состоит главное его произведение - «Декамерон». И это не единственное новаторство книги.



В «Декамероне» впервые в истории литературы героем широкого и целостного повествования становится современное автору общество. Сама форма произведения не является новаторской. В памятниках предыдущих эпох действовали некие фигуры мифического или реального, но очень далекого прошлого. Подобную составную структуру, когда целое состоит из многих частей, имеющих какую-либо общую черту, имели, например, санскритские веды или Библия, арабский сборник сказок «Тысячи и одной ночи» или персидский сборник «Книга попугая», а более современные – романы артуровского цикла. В них действовали либо герои эпоса, либо отдельные социальные группы, роды, касты, пришедшие из мифов и легенд. А в средневековых притчах-поучениях – «exampla» - образы часто заимствовались из агиографии, жизнеописаний или трактовались как абстрактные характеры, тяготевшие к типичности. Эти герои принадлежали к очень далеким читателю мирам, далеким, во-первых, во времени, во-вторых, в социальном отношении. Герои должны были стать примером для подражания, неким идеалом, на который следует равняться, поэтому дистанция между героем и читателем была велика.



Не таков «Декамерон». Да, Боккаччо использует известную форму, характерную более для эпических произведений, но он решительно «снижает», уже с самого Вступления, повествование и тесно связывает его с современностью, наполняя «Декамерон» познавательной злободневностью. Это уже не эпопея, а, скорее, комедия, ведь ее цель – не поучать и учить, а «приободрить и развлечь». К тому же речь в новеллах идет о людях, живущих в ту же эпоху, что и автор, и о самых жгучих вопросах эпохи.



Уже во Вступлении автор говорит о событиях недавнего времени – «последнем чумном поветрии», то есть чуме 1348 года. Девять десятых описываемых в «Декамероне» событий и героев относится к эпохе, непосредственно предшествовавшей написанию книги (исключение – Х день). Более того, Боккаччо вводит в повествование образы современников, живых или совсем недавно скончавшихся, несомненно известных современному автору читателю. Все это примеры непосредственного отражения действительности, тенденции «описывать случаи и похождения, приключившиеся как в новейшие, так и в древние времена». Особенно сильно эта ориентация ощущается в первых строках новелл: «не много лет прошло, как…» – хронологическая приближенность, недавнее прошлое; «как мы видим ежедневно…» – непосредственное указание на современность происходящего.



Еще одним из способов «осовременивания» является уточнение места, вплоть до детального указания. В противовес предшествующим «Декамерону» эпическим произведениям, где часто фигурируют некие сказочные миры или вполне реальные местности, но имеющие сказочную окраску описаний, действие у Боккаччо развивается в совершенно конкретных местах, которые звучат на устах. Разумеется, такие точные географические определения невольно обрастают повседневными подробностями. Так, Венеция во второй новелле четвертого дня упоминается как «гнездилище всяческой скверны», а вот описание Марселя в третьей новелле того же дня: «Сколько вам известно, Марсель находится в Провансе, у самого моря, но только в этом древнем и славном городе прежде было больше богатых людей и именитых купцов, нежели нынче».



Но еще сильнее, нежели упоминание исторических имен или названий мест, приметы современности проявляются в самом характере повествования, в его социально-политической проблематике. Сражения, подвиги, описание которых присуще рыцарским романам, никогда не являются доминирующими или движущими в сюжете, как, впрочем, не могут стать и ярким фоном для, по сути, бытовых историй, часто просто анекдотов, собранных в «Декамероне». Но если даже и становятся (как, например, крестовые походы, деяния императоров и королей), то используются Боккаччо как туман воспоминаний, невольное препятствие, послужившее двигателем самого действия, каким во многих новеллах является, например, неожиданное появление мужа, когда неверная жена принимает у себя любовника. На первый же план выдвигаются самые животрепещущие вопросы и проблемы итальянского общества конца XIII – начала XIV века. В центре произведения – интересы деятельного и расторопного купечества свободных городов. По словам Витторе Бранка, главного исследователя творчества Боккаччо, «Декамерон» – зеркало его [купечества] убеждений, вкусов, повседневных занятий»[1].



Однако важно не только то, что главная роль отшла к новой господствующей группе. Проблематический фон «Декамерона» широк и разнообразен. Здесь и англо-французские войны (II, 3 и 8)[2], войны между анжуйским королевством и швабско-арагонской Сицилией (V, 5 и 6; VI, 3) - то есть международные события, которые живо затрагивали интересы морской и сухопутной торговли. Выражены и принципиальные тезисы тогдашнего мировоззрения: страшнее всего – пираты и разбойники (II, 2 и 10), дороже всего – собственность.



Однако особенно ярко черты эпохи выявлены в любовной литературе. У Боккаччо она отходит от эпических, лирических образцов и сводится зачастую к пикантно-бытовой любовной истории, к анекдотическому любовному треугольнику, к привычным темам городских сплетен и пересудов.



В «Декамероне» два дня из десяти посвящены историям любви, в четвертый день рассказываются новеллы о несчастной любви, в пятый – истории с счастливым концом. Надо заметить, что все вышеуказанные признаки «осовременивания» у Боккаччо «работают» и в новеллах о любви. Чувства героев, перепетии сюжета происходят на фоне исторически реальных пейзажев (города, соседние Италии страны, улочки и корабли пиратов), упоминаются исторические личности и так далее. Но обновлены также и традиционные литературные мотивы и приемы, что гораздо более важно в анализе трактовки любовной темы у Боккаччо.



Так, например, мотив «узнавания», играющий во многих произведениях, начиная Гомером и заканчивая рыцарскими романами, роль некоего «рычага», маяка неожиданного поворота событий, теряет в «Декамероне» сказачно-волшебную окраску и приобретает реалистическую мотировку, то есть проецируется на реальную основу. В пятой новелле пятого же дня этот мотив играет определяющую роль. Юная девушка в детстве была вывезена из Фаэнци при ее осаде. В последствии она переехала с приемным отцом в родной город, где в нее влюбились два юноши, один из которых был ее родным братом.

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