Сочинение Деловой язык домонгольского периода

Рядом с обрусевшим церковнославянским языком в русских сочинениях домонгольской эпохи мы находим чисто русский язык. Если первый употреблялся в житиях, поучениях, летописях, вообще в литературных произведениях в собственном смысле этого слова, то второй видим в деловой письменности - в документах юридического и иного характера, в официальной переписке князей, в законодательных памятниках, иногда даже в монастырских посланиях иерархов. Здесь им пользовались не одни светские лица, но и духовные, потому иногда из-под одного пера выходилои произведения и на церковнославянском, и на русском языке.



Если церковнославянский язык русских произведений заключал в себе особенности местных русских говоров, то чистый русский язык деловой письменности вполне отождествлялся с местными говорами. Таким образом, деловой документ , выходивший из Новгорода, писался на новгородском говоре. Короче: в деловой письменности было столько чисто русских языков, сколько было говоров.



Итак , домонгольская Русь не знала одного общего ей всей литературного языка. Она употребляла два языка: один- церковнославянский для собственно литературных произведений, другой - чистый русский для деловой письменности.



Можно сказать, что домонгольская эпоха истории русского литературного языка есть эпоха отсутствия общерусского литературного языка, эпоха совместного существования нескольких местных литературных языков.