Сочинение «Делу не хозяин, а лютый враг» (по роману «Фома Гордеев» )

Против всех, против фальши.

М. Горький



Ярко, с непримиримой ненавистью рисует Горький мир “хозяев жизни”, наживы, обрекающий миллионы людей на нищету, голод и бесправие. Но этот мир уже раскалывается изнутри, он не монолитен, как хотелось бы его обитателям.

В романе “Фома Гордеев” Горький показывает пороки общества, разваливающие класс “хозяев” изнутри. Этот строй обречен, но еще пытается сохранить былое могущество и власть, цепляясь за любую возможность, пренебрегая всеми человеческими принципами. В чем же причина вырождения класса “хозяев”? Горький подробно рассматривает эту проблему и показывает на примере семьи Гордеевых.

Игнат Гордеев — основатель дела. Начинал с водолива на бирже богача Заева, в сорок лет стал собственником трех пароходов. Это мощная и противоречивая личность.

В нем уживались будто сразу три человека: неистовый и жадный до любого дела работник; “шалый” гуляка и грешник, молящий о прощении Бога. Игнат способен спокойно смотреть на гибель своих барж во время ледохода, бросить огромный куш на строительство ночлежного дома, прокутить и пропить огромную сумму денег. Он не жаден до них, рассуждая философски: “Волга дала, она же и забрала”. Он понимает, что “дело — зверь живой и сильный, править им нужно умеючи”. Игнат — хозяин, строящий дело.

Долгожданный же наследник — Фома растет замкнутым и неразговорчивым. Игнат видит в нем много странного, не нужного и лишнего для “хозяина жизни”. Фома не понимает пользы учения, не хочет читать книги, растет любимцем Игната и Увальнем. Преждевременная смерть отца ошеломила Фому, окончательно запутала и сбила с дороги.

Речи крестного Маякина о ценности денег не внушают ему доверия. Молодому человеку страшно и тяжело жить. Он не видит надежной опоры. Деньги для него сродни обузе. Он готов тратить их бесцельно и бессмысленно. Маякин говорит о нем: “Человек разбился”. Нет в нем “стержня”, опоры.

Фома выступает “против всех. . . против фальши”. Его протест стихийный, разрушительный, в первую очередь для самого Фомы. Он дерется и буянит, разбивает свои и чужие баржи; по его вине гибнут и калечатся невиновные люди, работающие на него.

Горький показывает, что этот протест не несет никакого положительного результата, так как за грубой и темной силой Фомы нет никакой видимой цели. Он не знает, что хочет, а это страшнее всего. Капитан Ефим говорит про него: “И делу не хозяин, а лютый враг”.

“Класс хозяев” удивительно единодушен, когда ему грозит беда извне. Защищая капитал Игната Гордеева, дело жизни приятеля, Маякин доводит его сына до “сумасшествия”. Никому в этом мире не дано право жить самостоятельно. Здесь правят деньги. Они Бог этого общества. Ради них эти люди — “столпы общества” — пойдут на любое преступление.

Фома оказался “лишним”, и был выкинут из “общества дельцов” без всякого сожаления.

Горький показал в романе, что протест, даже самый искренний и пылкий, становится бессмысленным, если за ним нет знаний, реальных целей и ясного представления о том, чего хочешь добиться.

Чтение произведения оставляет горькое чувство зря загубленной молодой жизни, хотя подспудно понимаешь, что благодаря таким “безумцам” расшатался и упал этот казавшийся незыблемым строй. .