Сочинение «Делу время, потехе час»

Устное народное творчество — самый древний вид искусства. Большое место в нем занимают пословицы и поговорки. Это мудрость народа, прошедшая через века. Наши предки хотели передать свои знания, опыт, навыки нам, пришедшим в этот мир, чтобы мы стали добрыми и умными, справедливыми и хорошими. Они запечатлели в пословицах и поговорках свои принципы и взгляды на жизнь.

Например, замечательная пословица: «Делу время, потехе час» учит нас ценить жизнь, ее быстротечность использовать с умом. Как часто мы непозволительно щедро тратим свое время на пустяки, думая, что впереди его много, неизмеримый океан. Вырастаем беззаботными бездельниками, которым нужна сильная поддержка родителей. А мы, сами-то, когда будем опорой и их радостью?

Вот пословица и напоминает, что нельзя тратить драгоценное время, отпущенное человеку на учебу и взросление, на изучение материала, оставленного в наследство предыдущими поколениями. Нужно каждую минуту учебного времени в классе проводить с пользой, закреплять полученные знания, множить умения и навыки, переданные нам в наследство. Но в детстве хочется бегать и играть, смотреть телевизор и слушать музыку. На это тоже хватит времени, если научиться рационально его использовать. Чем интенсивнее ты работаешь, тем радостнее отдыхать. Если же жизнь станет вечным праздником, она быстро надоест. Учеба тоже может стать удовольствием, если осознаешь ее необходимость и пользу. А поможет в этом пословица: «Делу время, потехе час ». .