Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмы вверх и тоскливо кричали.

Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками при по голому телу.

Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти -- Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.

Старик нес на плече свернутый сухой невод.

Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, по на

небо. Время от времени сплевывал через зубы.

Разговаривали.

-- . . . Я ему на это отвечаю, слышь: "Милый, говорю, че! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь". -- Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. -- "Ты, конечно, начальство!. . Но для меня ты -- ноль без па. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!"

-- А он что? -- спросил Петька.

-- А?

-- А он что на это?

-- Он? "А я, -- говорит, -- на тебя вовсе не ору". Тогда я ему на это: "Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу".

-- Ха-ха-ха! -- закатился Петька.

Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:

-- Чего ты?

-- Хитрый ты, деда!

-- Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу. . .

Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыбина; по воде пошли круга.

Петька замер.

-- Видал?

Старик тоже остановился.

-- Здесь рыбешка имеется, -- негромко сказал он. -- Только коряг много.

Петька как зачарованный смотрел на воду

-- Вот такая, однако! -- Он показал руками около метра.

-- Талмешка. . . Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя -- порвешь только. -- Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.

Еще сплавилась одна рыбина, опять по воде пошли круги.

-- Ох ты! -- тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. -- Может, попробуем?

-- А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула.

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