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Демагоги

    Солнце клонилось к закату. На воду набегал ветерок, пригибал на берегу высокую траву, шебаршил в кустарнике. Камнем, грудью вперед, падали на воду чайки, потом взмы вверх и тоскливо кричали.
     Внизу, под обрывистым берегом, плескалась в вымоинах вода. Плескалась с таким звуком, точно кто ладошками при по голому телу.
     Вдоль берега шли двое: старик и малый лет десяти -- Петька. Петька до того белобрыс, что кажется: подуй ветер сильнее, и волосы его облетят, как одуванчик.
     Старик нес на плече свернутый сухой невод.
     Петька шел впереди, засунув руки в карманы штанов, по на
    небо. Время от времени сплевывал через зубы.
     Разговаривали.
     -- . . . Я ему на это отвечаю, слышь: "Милый, говорю, че! Ты мне в сыны три раза годишься, а ты со мной так разговариваешь". -- Старик подкинул на плече невод. Он страдал глухотой, поэтому говорил громко, почти кричал. -- "Ты, конечно, начальство!. . Но для меня ты -- ноль без па. Я охраняю государственное учреждение, и ты на меня не ори, пожалуйста!"
     -- А он что? -- спросил Петька.
     -- А?
     -- А он что на это?
     -- Он? "А я, -- говорит, -- на тебя вовсе не ору". Тогда я ему на это: "Как же ты на меня не орешь, ежели я все слышу! Когда на меня не орут, я не слышу".
     -- Ха-ха-ха! -- закатился Петька.
     Старик прибавил шагу, догнал Петьку и спросил, тоже улыбаясь:
     -- Чего ты?
     -- Хитрый ты, деда!
     -- Я-то? Меня если кто обманет, тот дня не проживет. Я сам кого хошь обману. И я тебе так скажу. . .
     Под обрывом, в затоне, сплавилась большая рыбина; по воде пошли круга.
     Петька замер.
     -- Видал?
     Старик тоже остановился.
     -- Здесь рыбешка имеется, -- негромко сказал он. -- Только коряг много.
     Петька как зачарованный смотрел на воду
     -- Вот такая, однако! -- Он показал руками около метра.
     -- Талмешка. . . Тут переметом. Или лучить. Неводом тут нельзя -- порвешь только. -- Старик тоже смотрел на воду. Он был длинный, сухой, с благообразным, очень опрятным свежим лицом. Глаза молодые и умные.
     Еще сплавилась одна рыбина, опять по воде пошли круги.
     -- Ох ты! -- тихонько воскликнул Петька и глотнул слюну. -- Может, попробуем?
     -- А? Нет, порвем невод, и все. Я тебе точно говорю. Я эти места знаю. Здесь одна девка утонула.

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