Сочинение Демократ Базаров и либералы Кирсановы

Как посравнить да посмотреть Век нынешний и век минувший.

А. Грибоедов



Ярким солнечным днем двадцатого мая тысяча восемьсот пятьдесят девятого года к постоялому двору на шоссе подкатил тарантас, из которого вышли два молодых человека. Как мы узнаем позже, это Евгений Васильевич Базаров и его друг Аркадий Кирсанов. Однако стоит задуматься, почему автор уже в начале произведения называет точную дату происходящих событий. Перенесемся мысленно в эпоху конца пятидесятых годов девятнадцатого столетия. “Да ведь это же время перед отменой крепостного права”,— скажете вы. Действительно, в эти годы обнажился кризис крепостнической системы, но тогда же произошло не менее важное для России событие — выход на арену борьбы за освобождение народа нового типа общественного деятеля — революционера-демократа. Причем это рождение шло в острейшей борьбе с отживающим свой век либерализмом.

Что же такое либерализм и демократизм? Либерализм возник как прогрессивное течение и означал любовь к народу, протест против всего темного и притеснительного, уважение к искусству, науке. Но с течением времени это движение утратило свои начальные принципы, пошло на компромисс с реакцией. Его сущностью стала защита привилегий господствующего класса и в тоже время борьба против уродливых форм эксплуатации, но только путем реформ: ведь либерализм был противником движения масс. “Болтунами, хвастунами и дурачьем” назвал либералов Н. Г. Чернышевский.

И в это же время в непрерывной борьбе с либерализмом происходит процесс становления революционной демократии, которая последовательно и действительно боролась за подлинные интересы народа. И. С. Тургенев, обладающий исключительным даром угадывать зарождающееся явление, выразил в своем ро мане “Отцы и дети” идейные споры либералов и демократов, художественно воплощенных в образах господ Кирсановых и разночинца Базарова.

Познакомимся с героями поближе. В образе Евгения Базарова сконцентрированы мельчайшие крупинки свойств, присущих молодому поколению. Тяжелая, бедная, трудовая жизнь в молодости приучила его к лишениям, выработала презрение к комфорту и изяществу, сделала сильным и суровым. “Демократом до конца ногтей” называет его автор. Труд, созидательная деятельность, жизнь, приносящая реальную пользу,— вот идеал Базарова. Годы упорной работы сделали его образованнейшим человеком. Его главный предмет — естественные науки. “Да он все знает” — эти слова Аркадия прекрасно характеризуют кругозор Евгения. Глубокое изучение естественных наук сделало его материалистом, опыт стал для него единственным источником познания. Материалистическое миросозерцание породило нигилизм Базарова, то есть отрицание устаревших авторитетов, принципов жизни, отношение ко всему с критической точки зрения. Это отрицание носило революционный смысл, заключавшийся в бескомпромиссной борьбе с барством, в решительном разрыве с либерализмом, презрении к фразерству. “И если он называется нигилистом, то надо читать: революционером”,— отмечал Тургенев.

И вот этот передовой, мыслящий революционер-демократ попадает в гнездо либералов Кирсановых. В лице Николая Петровича писатель показал черты умеренно-либерального дворянства, стремящегося к различным преобразованиям и не отвергающего возможности компромисса с демократами. Николай Петрович — мягкий, чувствительный, гуманный человек, любящий искусство, чувствующий красоту природы. Свое призвание он видит в хозяйственной деятельности, осуществлении преобразований в поместье, улучшении жизни крестьян. Как стремится он приспособиться к новому времени, поспеть за жизнью! “Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века: крестьян устроил, ферму завел, учусь, вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями”,— досадует он. Но, несмотря на его трудолюбие и рвение, все начинания кончаются крахом, “и недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазаное колесо, трещало, как домоделанная мебель из старого дерева”, а все поместье имело жалкий вид.

Став мировым советником, он “трудился изо всех сил”. В чем же заключается его неустанный труд? Да в том, что Николай Петрович “беспрестанно разъезжает по своему участку” и “произносит длинные речи”. Вот он, российский либерализм со своей дряблостью и бессилием!

Старшего Кирсанова, Павла Петровича, в противоположность Базарову можно назвать “аристократом до конца ногтей”. Аристократизм и англоманство — один из принципов этого человека, без которых он не мыслит своего существования. Во внешности (аккуратно выбритый подбородок, красивые ногти, прекрасные белые зубы), в одежде (накрахмаленные воротнички, изящный костюм) и в поведении (приятный голос, легкий наклон головы, отказ от рукопожатия с Базаровым) чувствуется желание щегольнуть своим аристократизмом. В молодости Кирсанов блистал в свете, его ожидала блестящая карьера, но несчастная любовь сломила светского льва, и жизнь его стала пустой. Найти службу он не захотел и, дожив до седин без цели и дела, приехал к брату в деревню, где, окружив себя изящным комфортом на английский вкус, превратил свою жизнь в спокойное прозябание.

Спокойное, размеренное существование господ Кирсановых прерывает внезапный приезд Евгения Базарова, демократизм которого с первой же встречи восстанавливает против себя аристократа Павла Петровича. Все в нем: от “длинного балахона с кистями”, “красной руки” до самоуверенного, независимого обращения — вызывает неприязнь Кирсанова, которая вскоре перерастает в открытую ненависть. Различные взгляды героев на жизнь неизбежно ведут к столкновению двух лагерей. “Меж ними все рождало споры”: и пути развития страны, и назначение человека, и отношение к народу, и вопросы о материализме и идеализме, науке, искусстве, природе.

Одним из принципов Павла Петровича является проповедь политических свобод, прогресса, конституции, гласности. “Меня все знают за человека либерального и любящего прогресс”,— говорит он о себе.

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