Сочинение Демократия в России: миф или реальность? Что дает, что требует и что отнимает у человека власть?

В 1993 году Российская Федерация была провозглашена демократическим государством. Этот постулат был закреплен в главном документе страны – Конституции, принятой правительством президента Бориса Ельцина.

Данный документ является самым главным доказательством того, что Россия формально и официально – демократическое государство. Это значит, что мы - его граждане – по закону обладаем демократическими свободами и правами.

Безусловно, во-первых, это неотъемлемое право на жизнь. Кроме того, это право на уважение личности, достоинства человека – «ничто не может быть основанием для его умаления». Помимо этого, государство по Конституции обещает гражданам свободу и неприкосновенность, в случае необходимости - тайну личную и семейной жизни, защиту моей чести и доброго имени.

Помимо всего прочего, граждане России формально имеют право на свободу совести, свободу вероисповедания, свободу мысли и слова, свободу труда, свободу массовой информации.

Граждане демократического государства имеют право участвовать в управлении его делами. На практике это реализуется, прежде всего, в том, что по достижении совершеннолетия, все жители страны имеют право участвовать в выборах на разных уровнях – начиная от местных и заканчивая президентскими.

Последний пункт – право в управлении делами государства – направляет нас к другой стороне медали – к обязанностям, к тому, что требует от человека власть. Что же вменяется в обязанности гражданина РФ?

На первом месте стоит соблюдение Конституции и законов России, как федеральных, так и местных. Говоря более подробно, гражданин обязан: платить законно установленные налоги и сборы, защищать свое отечество, заботиться о сохранении природы и окружающей среды, беречь природные богатства, сохранять памятники истории и культуры. Кроме того, Конституция обязывает родителей заботиться о своих детях, их воспитании и образовании (оговаривается получение детьми основного общего образования). В этом важном документе подчеркивается и обязанность трудоспособных совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Казалось бы - все просто. Я, как гражданин, обеспечен всеми необходимыми мне правами, а наложенные на меня обязанности справедливы и посильны. В чем же причина того, что очень часто обязанности не выполняются, а права не реализуются? Вот здесь мы подходим к вопросу о том, насколько эффективна и справедлива власть в России.

При рассмотрении вопроса, действительно ли Россия демократическое государство, встает вопрос – насколько то, что написано в Конституции, соблюдается в действительности? И на ум моментально начинают приходить всевозможные примеры, случаи, прецеденты, когда права граждан не учитывались, сбрасывались со счетов, нарушались, попирались и так далее. Это к вопросу о том, что способна отнять у человека власть.

Думаю, к причинам, по которым в России происходят подобные нарушения Конституции, можно отнести и русский менталитет, и годы советской жизни, «развратившие» граждан, и еще многие факторы.

Однако факт остается фактом – на мой взгляд, пока Россия является демократическим государством только на бумаге, а в реальности, скорее всего, мы переживаем «переходный период», который характеризуется нестабильностью демократических приоритетов в нашей стране. Именно поэтому можно сказать, что пока власть очень много требует от своих граждан, но пока крайне недостаточно дает взамен.

Поэтому отвечая на поставленный вопрос - демократия в России: миф или реальность? – я бы сказал, что демократия в нашей стране пока скорее миф, который, однако, имеет шансы превратиться в реальность. Пусть и не в ближайшем будущем. .