Сочинение Демон в творчестве Михаила Врубеля

Михаил Врубель — талантливый и очень сложный художник. Он интересовался творчеством Лермонтова, его духовным миром, выраженным в лирике поэта. Врубель всю творческую жизнь "решал" трагедию идеального человека, сильной личности, достойной пера классика. Ему были близки ушедшие идеалы романтиков, поэтому картина "Демон" вместила в себя все символы, всю многозначность и грусть.

На полотне выражена трагедия благородной личности, отрицающей зло, но бессильной ему противиться. Если обратиться к Лермонтову, то его Демон скорее — порождение зла, а не его создатель, и Врубель хорошо понял эту идею. Картина выстроена на цветовых контрастах, олицетворяющих добро и зло. В ней выражены борьба света и тьмы.

Герой Врубеля по-микеланджеловски мощный, сильный. Он печально созерцает то, что ему чуждо, бессильно обхватив колени руками. Художник сознательно выбрал узкий формат холста, поэтому Демону "тесно", он как бы скован. Его мощь сжата, укрощена, в жесте рук и рисунке мускулов ощущаются усталость и бессилие. При этом Врубель подчеркнул, что герой полотна — его идеал прекрасного человека.

Граненые кристаллы, составляющие полотно, заставляют сверкать одеяние Демона голубыми и синими красками. За фигурой мерцает причудливый пейзаж. Картина наполнена "мозаичными" золотистыми, красными, лилово-синими объемными, гармоничными пятнами.

Значительность героя соответствует выбранному художником средству выражения, подчеркивающему символику работы. В Демоне также имеется очевидный, демонический налет красивости.

Образ Демона символизирует всю сложность реального, "мозаичного" мира, страх за современного человека, в надежде, что он в поисках найдет выход.

Грусть и почти граничащая с депрессией скорбь в сочетании с просветами надежды - вот тема творчества Врубеля. .