Сочинение День в экваториальном лесу

Когда я вошла в экваториальный лес, перед моими глазами открылась невероятно красивая картина: я увидела древовидные папоротники и лианы, которые, свисая гирляндами с деревьев, делают лесную чащу местами непроходимой. Все это – растительность нижних ярусов. Верхние ярусы образуют фикусы и пальмы. Идя по зарослям папоротника, перемешенного с какой-то пожухлой травой, я случайно наткнулась на масличную пальму. Я никогда не видела пальм этого вида, поэтому решила рассмотреть его получше. Я запрокинула голову и увидела мартышку. До чего же она была смешная!

Стало смеркаться. Солнце совсем скрылось за могучими кронами экваториальных деревьев. В низких широтах быстро темнеет. Самое безопасное место для ночлега оказалось большим, видно очень старым, деревом. Мы решили забраться на него. Вы спросите: почему бы не отдохнуть на мягкой, свежей траве? В экваториальных лесах обитает множество хищников, да и просто крупных животных. Мне бы не хотелось встретиться с одним из них.

Я настолько устала, что не могла заснуть. Воздух было наполнен удушливым запахом цветущего тропического леса. Ощущение беспокойства не покидало меня: казалось, что опасность подстерегает за каждым стволом дерева. Незнакомый лес, днем казавшийся роскошным в своем буйстве ярких цветов, запахов и звуков, ночью внушал ужас. Я панически боюсь змей. Одна мысль о том, что гибкое гладкое тело скользит где-то в ночной тьме, высматривая новую жертву, не давала мне сомкнуть глаз. Я стала прислушиваться. Какие-то птицы без умолку щебетали, не давая мне разобрать их быструю речь.

Ночь накрыла лес своим покрывалом. На небе появился Южный Крест, а Полярная звезда ярко светила над горизонтом. Вглядываясь в звездное небо, я, наконец, заснула.

Когда я проснулась, солнце пробудило все природу, пахло росой. Казалось, что снова воцарился рай. Через полчаса мы распрощались с деревом, приютившим нас на ночь, и отправились в путь. Мы вышли на поляну. Вдоль нее протекал ручеек. Мы увидели карликового бегемота. Он валялся в грязи, мутя прозрачную воду ручейка. Так же родственника жирафа - окапи. Животных решили не пугать, и пошли дальше. В рыхлой почве и лесной подстилке было много змей и ящериц. На протяжении всей дороги я чувствовала усталость. И вот, наконец, мы дошли до поселения пигмеев. Мы долго наблюдали за ними, как они ведут себя, чем занимаются, но подойти к ним мы побоялись. Вот так мы провели время в Экваториальном лесу!.