Сочинение Деревенские мальчишки в рассказе Тургенева «Бежин луг»

Ночь. На лугу около костра пять мальчиков. В котелке варится картошка. Поблизости пасутся лошади. Вдруг собаки залаяли и бросились в темноту. Широкоплечий неуклюжий парнишка молча вскочил, прыгнул на лошадь и поскакал вслед за собаками.

Это был Павел, один из героев рассказа Ивана Сергеевича Тургенева “Бежин луг”. Я не случайно начал с этого эпизода, который понравился мне больше всех. Павел понравился мне больше других ребят. Он был из бедной крестьянской семьи и одет был очень бедно, лицо изрыто оспой, а голова, как говорится, с пивной котел.

Но было в Павле что-то очень привлекательное. Особенно ясный умный взгляд, сильный голос, спокойствие и уверенность. Еще больше привлекает в нем его деятельность. Все ребята сидели, а он варил картошку, следил за костром. И рассказы его отличались от рассказов других ребят. Павел всегда говорил только о том, что сам видел, в его рассказах был юмор. И когда он рассказывал, как ждали дня, когда Тришка-антихрист должен был спуститься на землю, все ребята смеялись.

Еще из мальчиков мне понравился костя. Правда, он во многом отличался от Павла. Костя на два года младше Павла. У него худое лицо, с острым, как у белки, подбородком, большие черные глаза смотрели всегда немножко грустно, как будто хотели что-то сказать, но на языке таких слов не было. Худенький, он был одет так же бедно, как и Павел. А лицо у него было усталое, с болезненным выражением. оказался ночью в лесу, то, наверное, тоже испугался бы ночных криков. Но не потому, конечно, что вообразил себе леших, а просто так, потому что как-то страшно в темноте.

Мальчики, о которых пишет Тургенев, были неграмотными, суеверными, и они всерьез верили тому, что рассказывали Костя, Илюша и Федя.

Зато они многое знали и умели делать: пасли лошадей, помогали взрослым в поле и дома, собирали в лесу ягоды, грибы, особенно хорошо чувствовал себя в ночном Павел. Он лучше всех знал природу, объяснял ребятам, какая птица кричит, кто в реке плещется.

Костя сказал, что проходил мимо бучила, а там кто-то застонал жалостливо. Костя испугался, вообразив себе водяного. А Павлик сказал, что так могут кричать маленькие лягушки.

В то же время Костя лучше всех описывал природу в своих рассказах. Он очень красочно описал, как плотник Гаврила встретил в лесу русалку. Павел любил настоящую жизнь леса и поля, а Костя видел во всем этом что-то сказочное.

Мне, как и Тургеневу, в речи Павла понравился его юмор и здравый смысл, а в речи Кости — мечтательность, поэтичность.

Было между ними еще одно отличие. Павел был смелым, решительным мальчиком. Я уже написал в начале, как Павел решительно поскакал на лошади. Это он хотел отпугнуть волка, а с собой не взял ничего, кроме хворостины. А когда вернулся, и не подумал похвастаться свой смелостью. А Костю даже сам Тургенев назвал трусишкой. И не зря. Ведь Костя пугался всего непонятного, даже крика лягушки в бучиле.

Костя был добрым мальчиком. Он очень жалел Феклисту, мать утонувшего Васи. Когда Павел пошел к реке, Костя предостерег его, сказал: “Осторожно, не упади!”

А Павел заботился о других не на словах, а на деле он бросился спасать от волка не свою лошадь, а всех лошадей. И картошку варил не для себя, а для всех ребят.

Когда я читал рассказ, мне было немножко завидно. Мы, конечно, живем куда лучше тех ребят, но хотелось бы так же хорошо знать природу, уметь ездить верхом и вообще быть такими же свободными на лугу, в поле, в лесу. .