Сочинение Деревня - Изображение деревни в рассказе «Матрёнин двор» А.Солженицына и в повести «Деревня» И.Бунина

Бунин "Деревня" - сочинение "Изображение деревни в рассказе «Матрёнин двор» А. Солженицына и в повести «Деревня» И. Бунина"



Изображение деревни в рассказе “Матрёнин двор” А. Солженицына и в повести “Деревня” И. Бунина План: Краткие биографические сведения об И. Бунине и А. Солженицыне; Повесть “Деревня”: особенности повести особенности изображения деревни; Рассказ “Матрёнин двор”: история написания особенности изображения деревни (изучение “внутреннего” мира Матрёны); Сравнение изображения деревни в рассказе “Матрёнин двор” и повести “Деревня”. (заключение) Глава 1.



Бунин Иван Алексеевич [10(22). 10. 1870, Воронеж, - 8. 11. 1953], русский писатель. Родился в обедневшей дворянской семье. Детство провёл на хуторе Бутырки Орловской губернии. В молодости работал корректором, статистиком, библиотекарем, газетным репортером. В печати выступил в 1887. В 1891 в Орле вышел сборник “Стихотворения”. Поэзия Бунина – песнь о родине, её “бедных селеньях” и необъятных лесах. В том же тематическом ключе написаны ранние рассказы Бунина о голодной, нищей деревне, о полузаброшенных усадьбах. В 1909 Академия наук избрала Бунина почётным академиком. В 1933 Бунину присуждена Нобелевская премия.



Солженицын Александр Исаевич (родился в 1918), русский писатель. В повестях “Один день Ивана Денисовича” (1962), “Матрёнин двор” (1963); романах “В круге первом” (1955-58), “Раковый корпус” (1963-66), отразивших трагедию народа и собственный опыт Солженицына периода массовых репрессий, тема самоценности личности и пафос сострадания занимают центральное место. В исторических романах, в том числе “Август 1914 года” (1971 произведение опубликовано за рубежом) попытки обосновать возможные пути, альтернативные реального ходу истории СССР.



В 1964-1970 годах Солженицын создал “Архипелаг ГУЛАГ” - художественно-документальное исследование о страшной жизни заключённых в сталинских лагерях. В 1970 году удостоен Нобелевской премии по литературе. В связи с выходом на Западе первого тома “Архипелага ГУЛАГ” Солженицын насильственно выдворен из СССР. До 1976 года жил в Цюрихе (Швейцария), затем в Вермонте (США). В 1994 году “вермонтский затворник”, окончательно вернулся в Россию.

Глава 2.



…Россия?. . Да она вся – деревня…

Иван Бунин



В 1910 году вышло большое обобщающее полотно – повесть Бунина “Деревня”.



В этой повести (Бунин называл её также и романом) автор нарушил традицию “розового” народолюбия, показал новый тип народной, крестьянской, “земляной” личности. Бунинская деревня по своей духовной и жизненной силе не только плодоносила, но и обречена на самораспад – экономический и религиозный. Автор показал правдивые картины упадка, обнищания и одновременно обострения социальных конфликтов в дореволюционной деревне.



Из уроков истории я знаю о страшной бедности и отсталости в русских деревнях, о противоречиях между помещиками и крестьянами, бедняками и кулаками. Но после прочтения повести, словно сам, стал очевидцем того, что так ярко и сильно описал, нет, изобразил, будто художник, Иван Алексеевич. Произведение не имеет острого, туго закрученного сюжета, но зато, по выражению Твардовского, обладает большой “густотой и плотностью жизненного материала” времён первой русской революции, а образы крестьян наделены чертами такой индивидуальности, что забываешь, что это не реальные люди, а плод авторской фантазии. Какую же деревню рисует писатель? Жизнь человеческого общества подвержена изменениям, потрясениям и катаклизмам. Это мир, по Бунину, дисгармоничен и неустойчив. Именно такой показана жизнь русского крестьянства в повести “Деревня”. Значит, здесь к философским, этическим, эстетическим проблемам присоединяются и вопросы злободневно-социальные, которые раскрываются на материале российской действительности XX века. Несмотря на то, что местом действия повести выбрана Дурновка и уездный город, сфера охвата жизни в ней гораздо шире и масштабнее. “Деревня” наполнена слухами, спорами, разговорами в поездах, на базарах, на сходках, на постоялых дворах. В ней много действующих лиц, которые создают впечатление бурлящей многоголосой толпы. Герои повести пытаются разобраться в окружающем, найти какую-то точку опоры, которая поможет им удержаться в этом могучем потоке, выжить не только физически, но и духовно. Итак, деревня предстаёт перед нами, прежде всего, очень бедной, даже питьевая вода порой настолько плоха, что вызывает повальные болезни. Нищета бьет в глаза не только в повести.

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