Сочинение Деревня - Сочинение по психологической повести Бунина «Деревня»

Бунин "Деревня" - сочинение "Сочинение по психологической повести Бунина «Деревня»"



«Деревня» — выдающееся явление русской прозы начала XX века. Художественное мастерство Бунина сказалось в новой объективной, суровой манере письма, в широком использовании разговорно-бытовой и просторечной лексики, в умелом применении диалектизмов, в разнообразии приемов при портретных характеристиках. Прекрасное знание изображаемого помогло писателю сказать трезвое правдивое слово о жизни крестьянской России, поставить в своей повести существенные вопросы. Этим произведением открывается пора творческого расцвета его большого реалистического таланта.



Новое обращение к современности связано с работой Бунина над большой социально-психологической повестью «Деревня» (1909—1910). В 1909 году Бунин живет в Италии, на острове Капри, где часто видится с Горьким, нередко читает свои произведения в кругу собиравшихся там писателей. К этому времени относится и его знакомство с М. Коцюбинским, высоко ценившим такие крестьянские рассказы Бунина, как «Хорошая жизнь», «Веселый двор» и другие. Замысел повести о путях и судьбах современного русского крестьянства возник в результате глубоких раздумий Бунина над событиями 1905 года и наступившей реакцией в деревне. Горький утверждал писателя в его творческих намерениях. «Вернулся к тому, к чему вы советовали вернуться,— к повести о деревне»,— писал ему Бунин в письме 1909 года.



В новом произведении Бунин показал себя трезвым реалистом. Под его беспощадным пером оживали безрадостные будни старой деревни, обнажалась нищета, невежество, косность быта и психология крестьян. В. Боровский отметил «неожиданность» такого подхода со стороны поэта, еще недавно уходившего от современности, увлеченного экзотическими картинами Индии — «и вдруг, чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».



Суровый тон повести, внимание автора к мрачным и уродливым явлениям жизни во многом объясняется его реакцией на запоздалую народническую традицию слащаво-умиленного, идеализирующего изображения крестьянства. Тем самым Бунин выступил здесь как продолжатель линии Чехова, который в своих рассказах «Мужики», «В овраге» и «На даче», в отличие от многих предшественников и современников, явился «выразителем резко отрицательного отношения к идеализации деревни». В отличие от прежних произведений с их подчеркнуто лирическим звучанием, повесть «Деревня» выдержана в строго объективной манере. Внимание писателя поглощено мыслями и чувствами персонажей, изображением реальных мелочей быта, как бы кричащих о трагизме повседневности. Логика художественных образов говорит сама за себя, свидетельствует о социальной обусловленности крестьянской нищеты, дикости и бескультурья.



В то же время повесть пронизана тревожным беспокойством за будущее страны, которая представлялась Бунину крестьянской Россией. Лиризм не совсем исчезает, скорбные думы автора звучат в «подтексте» произведения, в его общей тональности, в картинах природы, а иногда проявляются в чувствах и речах персонажей. Серия эпизодов деревенской жизни дана через восприятие братьев Тихона и Кузьмы Красовых. Поэт-самоучка Кузьма Красов, один из основных героев повести, нередко выступает как выразитель авторских размышлений и оценок. Всю жизнь отдавший мелким и неприятным ему делам (он был деревенским офеней, служил у гуртовщика, маклеровал, печатал мелкие газетные статейки), Кузьма мечтает учиться, а затем писать о том, чем томится и живет его душа.



Интересно, что этот деревенский поэт, подобно молодому Бунину увлекшийся непротивленческими идеями Толстого, став лицом к лицу с фактами социального зла, отказывается от этой нежизненной теории (его выступление в защиту гонимых украинских крестьян. ) В разгар событий 1905 года Кузьма радуется поджогу барских имений, пробуждению активности односельчан. Все эти черты выражают новые элементы народной психики, подмеченные писателем. Однако во взглядах героя немало путаного, противоречивого, происходящего от нечеткости взглядов самого Бунина. И смыслом картин, и некоторыми раздумьями Кузьмы художник стремится убедить читателя, что причины разорения и косности деревни следует искать не только в социальных обстоятельствах, но и в извечных чертах психики русского человека. Его герой приходит к безотрадным выводам о дикости и лености русского народа, высказывает отрицательный взгляд на его историю и современную жизнь.



Второй Красов — Тихон, в отличие от брата-мечтателя, ищущего правду,— носитель эгоистических собственнических интересов. Внук крепостного, затравленного помещичьими борзыми, Тихон Красов вырастает в крепкого деревенского кулака. Умелый, расчетливый, не останавливающийся перед прямым плутовством, он с успехом приумножает свой капитал, торгует, неутомимо скупает у помещиков хлеб на корню, арендует за бесценок землю и в конце концов прибирает к рукам имение помещика Дурново. Отношение Тихона Ильича к революции типично для крупного кулака. Он становится «смутьяном», как только слышит, что будут землю отбирать только у тех, у кого больше пятисот десятин, но «приходила другая весть, что будут и меньше пятисот брать! — и сразу овладевала душой рассеянность, подозрительность, придирчивость».



После первого же нападения мужиков на его усадьбу Тихон мечтает о беспощадной расправе над участниками волнений («Эх, взять бы несколько казаков с плетьми!»). Его тоска и ощущение внутренней пустоты, казавшиеся многим критикам нетипичными для крупного собственника, по справедливому замечанию современного исследователя, связаны «прежде всего с совершенно определенным предчувствием новой, еще более грозной революции и справедливого исторического возмездия».



Общая безотрадная картина деревни сочетается в повести Бунина с неверием в творческие созидательные силы народа. Проблески светлых начал отмечены писателем во многих образах забитых, угнетенных крестьян (Кузьма Красов, Однодворка, Иванушка, Молодая), но нет подлинного просвета в будущее, правдивого показа элементов революционной сознательности и организованности, растущих в деревне. Напротив, именно деревенские «бунтовщики» (Дениска Серый, шорник, Ванька Красный, Комар) оказываются, в толковании Бунина, пустыми, нелепыми людьми, неспособными к длительному протесту. Революция в глазах автора — это стихийный и бессмысленный разрушающий взрыв, который не в состоянии сдвинуть с места косную деревню. Не случайно тусклая и беспросветная жизнь людей в повести сопровождается, подобно музыкальному аккомпанементу, серыми, тоскливыми, осенними пейзажами, а в финале повести художник рисует белую вьюгу, сковывающую нищую деревушку, и грязные бесконечные поля, охваченные сумеречным туманом.



Контрастом к безотрадному финалу повести Бунина могут служить думы горьковского Егора Трофимова, которому хочется крикнуть «сквозь снежную, тяжелую муть»: «С праздником, великий русский народ! С воскресеньем близким, милый!» Бунин даёт одностороннюю картину деревни. Взявшись за крупную эпическую тему, он, как большой художник, улавливает острые социальные противоречия действительности, настроения крестьян, изображает их горячие речи о земле и свободе, говорит кратко о бунтах, охватывающих весь уезд. Правдиво показаны в повести косность, грубость, бескультурье — отрицательные тяжелые стороны деревенского быта, которые были результатом векового угнетения и, в свою очередь, стали одной из помех на пути к победе революции 1905 года.



В трезвом реализме и суровом социальном обличении заключается большое объективное значение и подлинная сила бунинской «Деревни».