Сочинение «Держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия…»

Жизнь человека в каждую минуту его существования состоит из трех «частей» – прошлого, настоящего и будущего. То, что было в прошлом, во многом определяет его настоящее. А то, что он совершает в настоящем, значимо влияет на его будущее. Поэтому каждый из нас может сказать, по примеру лирического героя стихотворения А. Тарковского, что он «в будущее втянут».

Что дает нам открытие этой истины? Я думаю, что человек, понимающий, как его каждодневные поступки и слова влияют на будущее, становится более ответственным и сознательным. А также – более уверенным, ведь именно от него в огромной зависит его жизнь, его судьба.

Безусловно, мы живем своими ежедневными заботами, днем настоящим. Мы каждый день ходим в школу, получаем знания в определенных сферах, общаемся со своим окружением, строим личные планы. Но не нужно забывать, что помимо личного, «обособленного» существования, все мы участники «общей» жизни – жизни нашей страны и даже всего мира.

Наши личные судьбы неразрывно связаны с судьбой России. Это взаимное влияние, и горе тем, кто не понимает этой истины. Все мы - наши взгляды, ценности, наша деятельность – определяют судьбу страны, где мы живем. В свою очередь, родная страна во многом определяет наш менталитет, а ее история – течение нашей жизни.

Таким образом, становится понятной вторая часть стихотворной строки А. Тарковского, вынесенной в заглавие сочинения. Наши судьбы неотделимы от судеб России, хотим мы того или нет.

Думаю, что практически все понимают это. О нерасторжимой связи человека и его родины написано множество произведений. Одним из самых ярких является, на мой взгляд, роман М. А. Шолохова «Тихий Дон». Главный герой этого романа казак Григорий Мелехов – простой труженик. Казалось бы, что в судьбе России может зависеть от него, и как решения, принимаемые в верхних эшелонах власти, повлияют на его «маленькую» судьбу? Однако, как показывает Шолохов, именно в экстремальных ситуациях вскрывается коренная связь между человеком и его родной землей, его страной. Именно в такие моменты особенно явственно осознается единство судеб.

Григорию Мелехову на долю выпало нелегкое испытание: жить в эпоху страшных и кровавых перемен – войн начала 20 века. Герой попадает на поля сражений, мужественно принимает все испытания, которые уготовила ему судьба. Во время первой мировой войны Мелехов смело бьется с врагами, не задумываясь, защищает родную землю и казачью честь, которые для него дороже жизни.

Кроме того, герой знакомится с «азами» большевистской философии и идеологии, которые занимали умы многих его соотечественников. Мелехову кажется, что наконец-то он нашел ответы на все мучавшие его вопросы – как жить, каких взглядов придерживаться, как должна быть устроена «общая» жизнь государства. Но через некоторое время Григорий оказывается на полях гражданской войны 1918 года. Здесь он воюет в белом отряде под командованием своего старшего брата Петра и видит неоспоримую «правду» офицеров-дворян.

В результате своих метаний, попыток понять истину, Мелехов становится отщепенцем - его не принимают ни большевики, ни белые. В финале романа это накладывает трагический отпечаток на судьбу героя.

В итоге, запутавшись окончательно, Мелехов «прибивается» к бандитам, но уже не из каких-то идейных соображений, а чтобы спасти свою жизнь. Он пытается вести образ жизни своих «соплеменников», но душа Григория не принимает «философии падальщиков», все его естество протестует против этого.

В конце концов, Мелехов, рискуя жизнью, возвращается на свою родину, к себе в хутор. Ему просто необходимо было увидеть свой дом, почувствовать родной воздух, прикоснуться к родной земле. Герой видит сына, и к нему возвращаются силы, у него вновь появляется смысл жизни. Но ненадолго, ведь война - это всегда разрушение, она не может дать человеку опоры, утвердить его к жизни.

Таким образом, Шолохов показывает, что судьба отдельного человека не может быть отделима от судьбы страны в целом. Мы неразрывно связаны, а это значит, что именно мы и определяет судьбу своей родины. И лишь от нас зависит, будет ли эта судьба трагической, как уже не раз было в нашей истории, или более светлой и радостной, как большинство из нас того хочет.

Таким образом, в руках у нас - огромная ответственность: не только за свою личную судьбу, но и за судьбу целой страны, а это значит, что и за жизни наших близких, наших детей и внуков. Так давай те же сделаем так, чтобы они впоследствии были нам благодарны!.