Сочинение Десять ценностей нашего времени

Прежде чем говорить о ценностях нашего времени, я бы хотела уточнить, что такое «наше время», в чем его отличия и особенности. «Наше время» - это 21 век, это Россия, которая является полноправным членом мирового сообщества, частью всего мира. «Наше время» - это возможности, которых не было у наших родителей: возможность путешествовать, учиться за границей, общаться, не выходя из дома, с людьми, живущими в любом уголке мира. «Наше время» - это возможность сделать головокружительную карьеру и головокружительное состояние. «Наше время» - это возможность участвовать в жизни своей страны. «Наше время» - это время новых технологий, ошеломляющих открытий в науке, время технологизации.

Но «наше время» - это и мировая угроза терроризма. Это глобальное загрязнение окружающей среды. Это время, когда во многом решается будущее человечества. Поэтому так важно, мне кажется, определить ценности, которые являются главными для каждого человека.

На мой взгляд, вот основные ценности нашего времени:

Любовь

Свобода

Семья

Друзья

Мир

Творчество

Деньги

Успех

Общение

Самореализация

Для меня самой главной ценностью является любовь. Я полностью согласна со строками великого поэта О. Мандельштама: «И солнце, и Гомер – все движется любовью…» Все в мире определяется этим простым, но столь необходимым каждому человеку чувством.

Любовь – это первооснова всего. Можно сказать, что это чувство, эмоция рождает весь мир. Любящий человек – всесильный человек, он может добиться всего, чего пожелает.

Но что значит «любящий человек»? Кого «любящий человек»? Одна из первых заповедей Библии: «Возлюби ближнего, как самого себя». Часто мы помним только про вторую часть этой мудрости, забывая про первую. В Библии говорится: сначала нужно полюбить себя, и тогда ты сможешь полюбить других людей. Потому что, если ты не знаешь, что такое любовь, как ты сможешь перенести это чувство на другого человека?

Полюбить себя… Многие скажут, что это глупость, ведь и так все себя любят. В наше время все большую популярность приобретает наука психология, которая учит людей быть счастливыми, жить в гармонии с собой и миром. Так вот, эта наука утверждает, что очень мало людей по-настоящему себя любят. Те, кто умеет себя любить, счастливцы, потому что они делают только то, что хотят, чувствуют то, что хотят, живут так, как хотят. Мне кажется, на это нужна большая смелость, сила, свобода. Только по-настоящему свободные люди способны любить себя и быть истинно счастливыми.

Но любовь – это не только любовь к себе, это обязательно любовь к другим людям, любовь ко всему миру, любовь к жизни. Человек не может жить в одиночестве, он становиться человеком только в обществе. Человеку обязательно нужны родители, нужны друзья, нужен любимый человек…

Любовь к родителям – это врожденное чувство. Мне кажется, ты любишь своих родителей всегда, просто потому, что они твои родители. Впрочем, и наоборот – мама и папа любят тебя только за то, что ты есть.

Любовь родителей – это огромная поддержка для человека в течение всей его жизни. Даже взрослому человеку нужна любовь родителей, это сила, которая помогает тебе жить и быть счастливым.

Эту любовь потом ты передашь своим детям, просто потому, что они есть… И это счастье! Мне кажется, что в наше время люди все отчетливее понимают, что любовь, дорогие и близкие люди, семья – вот главные ценности, вот смысл жизни. Что может сравниться с теми моментами, когда ты держишь любимого человека за руку и шепчешь ему слова любви, когда твои родители говорят, что гордятся тобой, когда твой ребенок смотрит на тебя восторженными глазами!

В наше время войн, катаклизмов и всевозможных угроз только любовь, свой теплый и счастливый мирок может спасти человека. Если у каждого будет такой мирок, наполненный любовью, то и жизнь на всей земле станет счастливее и безопаснее. И люди на всей планете будут чувствовать себя счастливее.

Именно поэтому я считаю, что любовь – это главная ценность нашего мира. Из нее «вытекают» все остальные ценности, позволяющие сохранять жизнь на планете Земля. .