Сочинение Дети на страницах произведений Ф. М. Достоевского

Все его повести и романы — огненная река его собственных переживаний. Это страстное стремление признаться в своей внутренней правде. А. В. Луначарский Федор Михайлович Достоевский трепетно, бережно и искренне относится к своим героям. Описывая женщин и детей, он, как лакмусовой бумажкой, проверяет общество на гуманное, справедливое отношение к слабым и обездоленным, не потому ли в его романах обязательно присутствуют дети — чистые ангельские души, пришедшие в этот мир страдать и гибнуть от несправедливости и жестокости взрослых? Писатель пытается найти истинных героев в окружающей действительности, и по отношению к сиротам и обездоленным проверяет свои персонажи, их истинно человеческое начало. Не случаен эпизод в романе «Преступление и наказание», когда Раскольников спасает от преследователя пьяную девочку, отправляя ее с полицейским домой. Иван Петрович («Униженные и оскорбленные») принимает самое деятельное участие в спасении Нелли от возможного злодейства в доме мещанки Бубновой. Соня Мармеладова («Преступление и наказание») ради сводных братьев и сестер идет на панель, спасая их от голодной смерти. Но писателем выведены и полемичные характеры: мать Нелли, Катерина Ивановна — в слепой гордости не видят зла, которое причиняют собственным детям. Мать Нелли не хочет «поклониться» князю даже ради спасения, она предпочитает погибнуть, чем быть обязанной этому страшному человеку. А в бездонную пучину нищеты и горя затягивается Нелли — чистая душа. Она хорошо помнит наказ «мамаши»: «Будь бедная, Нелли, и, когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни к кому не соди; будь одна, бедная, и работай, а нет работы, так милостыню проси, а к ним не ходи». Это почти благословение на ги-5ель. В порыве безумия Катерина Ивановна гонит детей на улику тоже просить милостыню у прохожих. Разуверившись в справедливости, они толкают на гибель своих детей, но писатель-гуманист не мог согласиться на такую участь ребенка. Поэтому раскаивается Свидригайлов («Преступление и наказание»), обеспечивает будущее детям Катерины Ивановны, пытаясь спасти свою душу перед лицом вечности. Облегчают последние месяцы жизни Нелли старики Ихменевы («Униженные и оскорбленные»), принимая сироту в дом. Но писатель не обольщается Он понимает, что это не выход из ситуации, нужны кардинальные перемены в обществе, чтобы оградить самых беззащитны? от гибели, создать условия, при которых исчезнут несчастные i в первую очередь — перестанут страдать невинные дети, отвечав за грехи взрослых. В романе «Братья Карамазовы» Достоевский станет еще бескомпромисснее в своем неприятии зла, когда скажет устами Ива на Карамазова, что отвергает будущее счастливое общество, если в основе его заложена слеза ребенка. Какая прекрасная мысль Но время идет, и льются не только детские слезы, но и кровь Остановить это могут взрослые, если одумаются. К благоразумию призывает в своих произведениях Ф. М. Достоевский — величайший гуманист XIX века.