Сочинение Дети войны 1

Вновь ночной прохладой веет ветерок,

Светится лампадой в доме огонек.

Перед образами молит Бога мать,

Чтобы перестали люди воевать.

Кровь не проливали, берегли страну

И не забывали бывшую войну.

Галина Сгибнева





Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора. Эта беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Сорок первый год принес море страданий, реки слез. В поход за свою Родину ушли все, кто мог держать оружие. В городах и деревнях оставались старики, женщины и дети.



Я хочу рассказать о своем прадедушке, Федосове Илье Ивановиче. В 1941 году ему исполнилось десять лет. Он был среди тех юнцов, которые проводили в бой отцов и остались в доме за хозяина.



Фашисты вошли в деревню Кочтовка Орловской области, где жил мой прадедушка, в самом начале войны. Молодежь отправляли эшелонами и пешим ходом в Германию. В деревне оставалась только нетрудоспособная часть населения. Жителей выгоняли из своих домов. Немецкие солдаты ловили на улице кур, пиликали на губных гармошках, сквернословили на ломаном русском языке, кидали в ребятишек огрызками яблок. Оккупанты придумали для себя забаву: дразнили голодную детвору хлебом, потом бросали его в лужу и не разрешали поднимать. Мальчишки и девчонки смотрели на смеющиеся лица фашистов и не смели подойти и взять этот кусок хлеба. Однажды мой прадедушка не выдержал, схватил краюху и съел. За это его подвесили за ноги к дереву. Ночью мальчик слышал, как тяжело вздыхает мать, стараясь сдержать рыдания и не разбудить сына.

Федосов Илья Иванович



Мой прадедушка рассказывал мне, что ему всегда хотелось кушать. Голод преследовал даже ночью в снах. Ему приходилось мыть немецкие штабные машины, чтобы за это получить что-нибудь съестное. В один из дней фашисты поехали на речку и взяли его с собой. Пока гитлеровцы развлекались, Илья выполнял привычную работу. В машине он увидел ящик и спрятал в кустах. По возвращении в деревню немцы обнаружили пропажу. Они стали допрашивать мальчика, но он сказал, что ничего не видел и не брал. Несколько раз, чтобы попугать ребенка, фашисты вешали его. Полумертвого вытаскивала мать сына из петли. И снова плакала и молилась у образов …



В доме, где поселили семью Федосовых, жил старик. Он поинтересовался у мальчика, о каком ящике его спрашивают немцы. Илья все ему рассказал. Старик ушел из дома и не возвращался. На следующий день началась бомбежка. Но ни один снаряд не упал на дома, где жили люди. Был уничтожен немецкий штаб, склады и другие объекты. В деревню вошли советские солдаты и освободили ее от захватчиков. Только потом прадедушка узнал, что в ящике оказались важные документы и карты, которые старик передал партизанам.



Мой прадедушка не любит вспоминать о войне. Когда он рассказывает мне и моему брату об этих событиях, всегда плачет. Очень тяжело видеть слезы старого человека.



Сейчас мне чуть меньше лет, чем было моему прадедушке в годы войны. Я живу в свободной стране. Я не видел ее израненной и изможденной. Я знаю о войне только из книг и не хочу, чтобы она повторилась!