Сочинение «Детский фольклор»

Сказка — понятие обобщающее. Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести то или иное прозаическое произведение к сказкам. Жизнь сказки — это непрерывный творческий процесс. В каждую эпоху происходит частичное или полное обновление сказочного сюжета. На примере сказки П. П. Ершова “Конек-Горбунок” мы проследим проявление народных традиций в литературной сказке.



Анализ



П. П. Ершов, будучи гимназистом, увлекался фольклором. Среди стариков он внимательно прислушивался к рассказам о поверьях, обычаях, жизни русского народа. В 1834 году сказка Ершова “Конек-Горбунок” предстала на суд взыскательной публики и до сих пор является образцом литературной обработки народной сказки. В чем же ее особенность? На наш взгляд, в отношении писателя к форме повествования: здесь ощущается влюбленный в свое дело русский сказочник, а не просто писатель, интерпретирующий сказку.



Кроме того, “Конек-Горбунок” состоит из ряда сюжетов, которые появляются в народных сказках.





Отец поручает трем сыновьям оберегать свое добро, а выполняет это младший сын (в народной сказке это вариация конфликта главного героя с социальными силами: предательство старших братьев или тема несправедливого раздела имущества).



Чудесный конь помогает положительному герою.



Перо чудесной птицы приносит горе и т. п.

Все эти мотивы встречаются в сказках “Сивка-бурка”, “Свинка золотая щетинка”, “Жар-птица и Василиса-царевна”.



Ершов в сказке удивительно точно передает мироощущение народа. Уже с первых строк мы видим не невежественный русский народ, с ограниченным кругозором, а ум, способный мыслить возвышенно, величественно.

Село — это частичка вселенной, но автор показывает и более реальную жизнь крестьянского народа:



Братья сеяли пшеницу



Да возили в град-столицу:



Знать, столица та была



Недалече от села.



В сказке показаны и праздничные стороны крестьянского труда:



Чистить коней начинает,



Умывает, убирает,



Гривы длинные плетет,



Разны песенки поет…



А убрав их, в оба чана



Нацедил сыты медвяной



И насыпал дополна



Белоярого пшена.



Сказочный мир Ершова органично слит с крестьянской повседневностью, в нем даже волшебные, сказочные образы обладают земной красотой, земными чертами.



Например, Жар-птица — это ветер, облако, молния, жар в крестьянской печи, рыжий петух за околицей. С ней связан и образ зарницы (когда над хлебным полем вспыхивают огоньки).



Царь-девица живет в сказочном золотом дворце, этот мотив тоже взят из фольклора, точнее, периода языческих поверий о дворце бога Ярилы.



Подъезжают; у ворот



Из столбов хрустальный свод;



Все столбы те завитые



Хитро в змейки золотые,



На верхушках три звезды,



Вокруг терема сады,



На серебряных там ветках



В раззолоченных во клетках



Птицы райские живут.



Ершовский Иванушка — типичный персонаж русского фольклора. Он дурачит окружающих, разыгрывает из себя глупца. Он не жаден, ему не нужны деньги, почести и слава. Среди других героев Иванушка-дурачок самый свободолюбивый человек. Он простодушен, правдив. В общении с царем он свободен и смел:



Чудно дело! Так и быть,



Стану, царь, тебе служить.

Образ Конька-Горбунка, можно сказать, “двойник” Иванушки-дурачка. Иванушка-дурачок под своей глупостью прячет качества, свойственные русскому богатырю, Конек-Горбунок — “паршивенький” жеребенок, который также таит все признаки могучего коня. Конек-Горбунок не только чудесный помощник (как в народной сказке), а еще и верный друг и товарищ.



Ершов сохраняет традиционные повторы в сказке (братья идут сторожить хлеба), совмещает народные и литературные традиции того времени.



Ершов уловил и воплотил в своей “волшебной сказке” самую суть народной культуры, которая связана с ранними языческими и с более поздними христианскими представлениями.



Биографическая справка



Ершов Петр Павлович — известный писатель (1815 – 1869 гг. ), уроженец Сибири; образование получил в Петербургском университете; был директором гимназии в Тобольске. Печатал стихотворения в “Библиотеке для чтения” Сенковского и в “Современнике” Плетнева. Известность доставила Ершову сказка “Конек-Горбунок”, написанная им еще на студенческой скамье и впервые напечатанная отрывком в 3-м томе “Библиотеки для чтения” (1834 г. ) с похвальным отзывом Сенковского. Первые четыре стиха сказки набросал Пушкин, читавший ее в рукописи. “Теперь этот род сочинений можно мне и оставить”, — сказал тогда Пушкин. Великому поэту понравилась легкость стиха, с которым, по его словам, Ершов “обращается, как со своим крепостным мужиком”. Вслед затем сказка вышла отдельной книжкой и при жизни Ершова выдержала 7 изданий; начиная с 4-го издания, в 1856 г. , она выходила с восстановлением тех мест, которые в первых изданиях заменены были точками. "Конек-Горбунок" — произведение народное, почти слово в слово, по сообщению самого автора, взятое из уст рассказчиков, от которых он его слышал; Ершов только привел его в более стройный вид и местами дополнил.

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