Сочинение Детский сад будущего

Лучший способ сделать детей хорошими

- это сделать их счастливыми.

О. Уайльд.



В последнее время в нашей стране большое внимание уделяется проблеме модернизации сферы образования. Непрерывно обсуждают вопросы реформирования школы (средней и высшей), спорят о пользе и адекватности ЕГЭ, говорят о новых подходах и методиках. И в этих жарких спорах, как мне кажется, забывают о начальном звене образования – о детских садах. А ведь именно здесь начинается социализация ребенка, его воспитание и образование.

Давайте вспомним - часто говорят о роли первой учительницы в жизни каждого из нас, но почти никогда – о роли воспитателя. Что это – незаслуженная забывчивость или заслуженное невнимание? Почему очень часто воспитатели детских садов – неяркие, неинтересные, пассивные, уставшие от жизни и отставшие от нее?

Вы скажете, что я «клевещу» на работников дошкольного образовательного звена. Конечно, я не обобщаю и ни в коем случае не говорю, что все воспитатели - плохие. Однако в собственной жизни я сталкивалась именно с такими. И мое пребывание в детском саду походило на каторгу – скучную, тягостную, одинокую, невкусную. Признаюсь честно, запах обеденного супа из столовой детского сада преследует меня до сих пор – как кошмар. Именно поэтому, наверное, в моей голове есть четкий образ того детского сада, в котором бы я хотела работать и в который с удовольствием отдала бы своих детей – детского сада будущего.

Главный элемент любой структуры и системы, на мой взгляд, - это люди. Именно поэтому в саду будущего должны работать те, кто действительно хочет и умеет работать с маленькими детьми; кто любит их и готов учиться общению с ребятами; кто стремится постоянно расти, осваивать все лучшее и новое и приносить это в детский сад. Кроме того, воспитатель, как и вообще педагог, очень творческая профессия – думаю, только играя, сохраняя в себе ребенка, можно добиться хороших результатов в детском саду.

Таким образом, на мой взгляд, воспитателями в детском саду будущего должны работать, прежде всего, те, кто любит детей. Потому что дошкольникам со стороны взрослых важнее всего чувствовать именно любовь, заботу, внимание, ласку. Но, безусловно, в саду детей должны и подготовить к школе – обучить элементарным навыкам самообслуживания, дать первоначальные сведения о мире и окружающей жизни, преподнести соответствующие их возрасту знания и умения. Поэтому воспитатели должны владеть всеми необходимыми методиками, постоянно овладевать новыми знаниями. Только тогда детский сад станет полноценным заведением дошкольного образования.

Но, чтобы обеспечить такими сотрудниками детский сад, им должны платить достойную заработную плату. Это, конечно же, необходимое условие для того, чтобы перспективные сотрудники полноценно трудились на «воспитательском поприще».

Но это не все. На мой взгляд, детский сад будущего должен быть оборудован всем необходимым для полноценного нахождения там детей. Это касается и ремонта в группах, и мебели, и необходимых принадлежностей для игры и учебы. Давно доказано, что человека должна окружать красота, которая незаметно, но ежесекундно формирует душу каждого из нас. Именно поэтому так важны в детском саду красивые игрушки, яркие книжки, удобная уютная мебель.

Я считаю, что нахождение в саду не должно быть для ребенка тяжелым испытанием, неприятной обязанностью, «отбыванием срока» в ожидании прихода родителей. Задача детского сада – создать маленькому человеку все условия для радостного полноценного времяпрепровождения. Главную роль в этом играет атмосфера, которая создается в детском саду, – воспитателями, обстановкой, теми занятиями, что проводятся с детьми.

В идеале детский сад должен стать для ребенка вторым домом, второй семьей. В достижении этой цели большое значение имеет индивидуальный подход к каждому воспитаннику, значительное количество внимания, уделяемое ребенку. Поэтому, я думаю, в детском саду будущего должны быть небольшие группы – до 7 человек (это практикуется сейчас в частных мини-садах). Кроме того, в саду важна кухня, которая должна быть приближена к домашней. Не секрет, что у многих детей плохой аппетит, поэтому так важна не только полезная, но и вкусная пища, приготовленная с любовью.

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что детский сад будущего, на мой взгляд, - это дошкольное учреждение «с человеческим лицом», где все будет сделано для ребенка и ради ребенка, где будет комфортно всем членам этой большой семьи - воспитанникам, воспитателям, всем остальным сотрудникам. И тогда дети и их родители будут с благодарностью вспоминать свою «первую школу» - детский сад и своего «первого учителя» – любимого воспитателя. .