Сочинение Детство и юность Оноре де Бальзака

20 мая 1799 г. в старинном французском городе Туре, на улице Итальянской армии, в доме помощника мэра и попечителя богоугодных заведений Бернара-Фрарсуа, изменившего свою плебейскую фамилию Бальса на дворянский лад де Бальзак, родился мальчик. Мать будущего писателя Лора Саламбье, которая происходила из семейства богатых коммерсантов, нарекла младенца именем Оноре и. . . поручила его кормилице. Бальзак вспоминал: «Не успел я родиться, как меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моем существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал невольное сострадание окружающих».

Семья Бальзака много лет жила мечтой «по-настоящему» разбогатеть, мечтой, навеянной временем «века золота», впрочем, так и не осуществившейся. Постоянные разговоры в семье о деньгах эхом отзывались в сознании и поступках маленького Оноре.

Однажды дедушка и бабушка Саламбье, проживающие в Париже, пожелали познакомиться с внуком. Короткое путешествие в Париж стало самым примечательным событием первых лет жизни Оноре. Внук произвел на стариков хорошее впечатление, и бабушка позднее всем рассказывала забавную историю, героями которой были ее внук и пес по кличке Муш. Когда маленький Оноре увидел, что среди домочадцев, смотревших модную тогда новинку — волшебный фонарь, нет Муша, он «крикнул властным тоном: "Обождите!"» Затем выбежал из гостиной и тотчас же вернулся, таща за собой собаку, которой сказал: «Садись здесь, Муш, и смотри; это тебе ничего не будет стоить, заплатит Дедушка!»

Когда Оноре исполнилось восемь лет, его отдали Вандомский коллеж. Там он пристрастился к чтению. На переменах, когда его сверстники беззаботно резвились, он усаживался под деревом и с увлечением читал французских просветителей, особенно Дидро и Руссо, предпочитая их книги богословию и официальным учебникам. Неудивительно, что скоро он приобрел репутацию ленивого и бездарного ученика, но карцер, где он был частым гостем, не пугал его, там он размышлял о своем предназначении. Позже Бальзак вспоминал: «Еще в детстве я решил стать великим человеком и, ударяя себя по лбу, говорил: "Здесь кое-что есть!" Я как будто чувствовал, что во мне зреет мысль, которую стоит выразить, система, достойная быть обоснованной, знания, достойные быть изложенными».

В 1814 г. , когда семья переехала в Париж, Бальзак продолжил учебу в частных учебных заведениях. В 1816 г. юный Оноре был зачислен вольным слушателем на юридический факультет. Спустя три года ему был выдан диплом бакалавра права. Учебу, по настоятельному требованию отца, пришлось совмещать с практической работой в конторе стряпчего Мервиля. Работая клерком, он познакомился со множеством семейных драм на почве раздела собственности, которые позднее нашли отражение в его произведениях. В это же время, тайком от родителей, Бальзак посещал библиотеку Арсенала и лекции по истории литературы в Сорбонне — старейшем французском университете, мечтая о писательской карьере.