Андерсен Г.-Х. Девочка со спичками читать краткое содержание, пересказ

Как холодно было в этот вечер! А вечер был последний в году - канун Нового Года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой да еще и босая. Девочка бродила по улицам, и ножки её покраснели от холода. В её кармане передника лежало несколько пачек серных спичек. Она шла голодная и продрогшая. Снежинки садились на лицо её и длинные белокурые локоны, красиво рассыпавшиеся по плечам. Изо всех окон лился свет, на улице пахло жаренным гусем - ведь был канун Нового Года. Девочка подошла к дому чиркнула о стену спичкой и вот что она увидела: всё вокруг осветилось, в этом сиянии она увидела свою старую покойнуя бабушку, такую тихую и просветленную, такую добрую и ласковую. Девочка торопливо чиркнула всеми спичками, и спички вспыхнули так ослепительно, что стало светло, словно днем. Бабушка взяла девочка на руки, и они вдкоем вознеслись вверх, на небо к Богу.

Морозным утром за выступом дома нашли мертвое тельце девочки, рядом с ней лежало много сгоревших спичек. И никто не знал что случилось с этой маленькой девочкой, никто не мог догадаться какие чудеса видела она этой новогодней зимой. .