Сочинение Деятельность чиновников в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

В комедии «Ревизор» автор представляет нам целый ряд государственных чиновников, живущих и служащих в небольшом провинциальном городке. Каждый из них занимает свое «достойное» место в этом сатирическом произведении.

Никто из городских чиновников честно не несет своей службы. Взять хотя бы главу города – городничего Антона Антоновича. От его полного бездействия за последние годы город буквально пришел в упадок: всюду грязь, беспорядок («возле каждого забора навалено на сорок телег всякого сору, арестантам не выдают провизии, на улицах кабак, нечистота…»). А вот как учит он своих подчиненных отвечать на возможный вопрос ревизора «Отчего не выстроена церковь, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма?» - «Не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывши, сдуру скажет, что она и не начиналась».

Городничий сам признается, что берет взятки, «потому что он человек умный и не любит пропускать того, что плывет в руки…». Так же, «спустя рукава», несут свою службу и другие городские чиновники.

Артемий Филиппович Земляника – попечитель богоугодных заведений – совсем не заботится о бедных и больных людях, которые живут в приютах и лечатся в больницах. Из-за своего грязного внешнего вида они «похожи на кузнецов». А вот как Артемий Филиппович рассказывает о врачевании в городе: «Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает» (то есть врач в его больнице не говорит по-русски!)

Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, городской судья, давно забыл все государственные законы и не ведет должным образом судебных дел. «Я вот уже пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как только загляну в докладную записку – а! Только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда». Значит, никакой законности в городе не соблюдается.

Почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин из любопытства вскрывает все письма, «прибывающие в его почтовую контору». Он так рассказывает городничему о своем увлечении: «…это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтереснейшее чтение».

Одно понравившееся письмо он «даже нарочно оставил у себя». Почтмейстер с радостью соглашается выполнять незаконное распоряжение городничего вскрывать все письма и в случае необходимости даже задерживать их.

Так и протекает жизнь в городе: судья берет взятки борзыми щенками, полицейский Держиморда, якобы для порядка, «ставит и правому и виноватому фонари под глазами», нет порядка в учебных заведениях.

Но эти незадачливые чиновники, так ярко изображенные Н. В. Гоголем, не ушли в прошлое. К сожалению, многих чиновников наших дней можно назвать фамилиями гоголевских персонажей, которых так высмеивал автор в своей комедии «Ревизор». .