Сочинение Действенная сила стиха (на материале «Левый марш»)

за горами горя

солнечный край непочатый

За голод,

за мора море

шаг миллионный печатай!

В. Маяковский



Говоря о своем творчестве, Владимир Владимирович Маяковский подчеркивал, что он тщательно работает со словом, не позволяет себе небрежности в написании стихов. Само время сформировало поэта-трибуна, страстного борца за лучшее будущее.

Уже с первых шагов в поэзии Маяковский знал, что его произведения не просто продолжение классических традиций, а новое слово, которое в переломную эпоху должно и зазвучать по-новому.

Стихи Маяковского — это своеобразные манифесты, монологи поэта “о времени и о себе”.

Стихотворение “Левый марш” очень характерное для Владимира Владимировича. В нем поэт отразил свой взгляд на историю, на быстро меняющиеся условия жизни, оттого лексика и внутренний ритм стихотворения чрезвычайно динамичны. Автор сочетает литературную лексику с разговорной, что позволяет ему быть близким и понятным широкому кругу читателей. С первых же строк стихотворения поэт задает высокий темп, подчеркивая напряженность и ответственность исторического момента.



Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше

слово,

товарищ маузер.



Бескомпромиссность политической борьбы Маяковский юдчеркивает категорическими выпадами, порой эпатируя своих слушателей и оппонентов.



Довольно жить законом,

данным Адамом и Евой.

Клячу историю загоним.

Левой!

Левой!

Левой!



В. В. Маяковский прекрасно знал силу слова, его воздействие на слушателей. Отсюда краткость, выразительность и образность его стихов. Многословию сейчас не место. Надо быть понятным широкому кругу слушателей и читателей, чтобы вести их за собой, организовать на “бой и на труд”.

Главная идея стихотворения — воодушевить матросов, идущих на защиту революции, внушить им веру в необходимость их борьбы и в неизбежность победы. Поэт не скрывает, что это сражение будет трудным и кровопролитным, но верит, что Россия выстоит в этой нелегкой борьбе.



Пусть бандой окружат нанятой,

Стальной изливаются левой,-

России не быть под Антантой.

Левой!

Левой!

Левой!



А затем от конкретного случая поэт переходит к широкому обобщению, призывая пролетариат всего мира к объединению.



Глаз ли померкнет орлий?

В старое ль станем пялиться?

Крепи

у мира на горле

пролетариата пальцы!



Стихотворение читается на одном дыхании, рифма его подчинена ритму марширующих матросов, защитников революции, которых поэт напутствует в решительный бой. Они предельно собраны и готовы к борьбе, и так же чувствует себя Маяковский, органически связанный со своим народом. В едином порыве, помогая борцам революции, он вселяет в них уверенность, поддерживает отстающих и сбившихся с шага.



Грудью вперед браво!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!.