Сочинение Действенная сила стиха (на материале «Левый марш»)
за горами горя
солнечный край непочатый
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
В. Маяковский
Говоря о своем творчестве, Владимир Владимирович Маяковский подчеркивал, что он тщательно работает со словом, не позволяет себе небрежности в написании стихов. Само время сформировало поэта-трибуна, страстного борца за лучшее будущее.
Уже с первых шагов в поэзии Маяковский знал, что его произведения не просто продолжение классических традиций, а новое слово, которое в переломную эпоху должно и зазвучать по-новому.
Стихи Маяковского — это своеобразные манифесты, монологи поэта “о времени и о себе”.
Стихотворение “Левый марш” очень характерное для Владимира Владимировича. В нем поэт отразил свой взгляд на историю, на быстро меняющиеся условия жизни, оттого лексика и внутренний ритм стихотворения чрезвычайно динамичны. Автор сочетает литературную лексику с разговорной, что позволяет ему быть близким и понятным широкому кругу читателей. С первых же строк стихотворения поэт задает высокий темп, подчеркивая напряженность и ответственность исторического момента.
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Бескомпромиссность политической борьбы Маяковский юдчеркивает категорическими выпадами, порой эпатируя своих слушателей и оппонентов.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
В. В. Маяковский прекрасно знал силу слова, его воздействие на слушателей. Отсюда краткость, выразительность и образность его стихов. Многословию сейчас не место. Надо быть понятным широкому кругу слушателей и читателей, чтобы вести их за собой, организовать на “бой и на труд”.
Главная идея стихотворения — воодушевить матросов, идущих на защиту революции, внушить им веру в необходимость их борьбы и в неизбежность победы. Поэт не скрывает, что это сражение будет трудным и кровопролитным, но верит, что Россия выстоит в этой нелегкой борьбе.
Пусть бандой окружат нанятой,
Стальной изливаются левой,-
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!
А затем от конкретного случая поэт переходит к широкому обобщению, призывая пролетариат всего мира к объединению.
Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Стихотворение читается на одном дыхании, рифма его подчинена ритму марширующих матросов, защитников революции, которых поэт напутствует в решительный бой. Они предельно собраны и готовы к борьбе, и так же чувствует себя Маяковский, органически связанный со своим народом. В едином порыве, помогая борцам революции, он вселяет в них уверенность, поддерживает отстающих и сбившихся с шага.
Грудью вперед браво!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!.