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Сочинение Действенная сила стиха (на материале «Левый марш»)

    за горами горя
     солнечный край непочатый
     За голод,
    за мора море
    шаг миллионный печатай!
    В. Маяковский

    Говоря о своем творчестве, Владимир Владимирович Маяковский подчеркивал, что он тщательно работает со словом, не позволяет себе небрежности в написании стихов. Само время сформировало поэта-трибуна, страстного борца за лучшее будущее.
    Уже с первых шагов в поэзии Маяковский знал, что его произведения не просто продолжение классических традиций, а новое слово, которое в переломную эпоху должно и зазвучать по-новому.
    Стихи Маяковского — это своеобразные манифесты, монологи поэта “о времени и о себе”.
    Стихотворение “Левый марш” очень характерное для Владимира Владимировича. В нем поэт отразил свой взгляд на историю, на быстро меняющиеся условия жизни, оттого лексика и внутренний ритм стихотворения чрезвычайно динамичны. Автор сочетает литературную лексику с разговорной, что позволяет ему быть близким и понятным широкому кругу читателей. С первых же строк стихотворения поэт задает высокий темп, подчеркивая напряженность и ответственность исторического момента.

    Разворачивайтесь в марше!
    Словесной не место кляузе.
    Тише, ораторы!
    Ваше
    слово,
    товарищ маузер.

    Бескомпромиссность политической борьбы Маяковский юдчеркивает категорическими выпадами, порой эпатируя своих слушателей и оппонентов.

    Довольно жить законом,
    данным Адамом и Евой.
    Клячу историю загоним.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    В. В. Маяковский прекрасно знал силу слова, его воздействие на слушателей. Отсюда краткость, выразительность и образность его стихов. Многословию сейчас не место. Надо быть понятным широкому кругу слушателей и читателей, чтобы вести их за собой, организовать на “бой и на труд”.
    Главная идея стихотворения — воодушевить матросов, идущих на защиту революции, внушить им веру в необходимость их борьбы и в неизбежность победы. Поэт не скрывает, что это сражение будет трудным и кровопролитным, но верит, что Россия выстоит в этой нелегкой борьбе.

    Пусть бандой окружат нанятой,
    Стальной изливаются левой,-
    России не быть под Антантой.
    Левой!
    Левой!
    Левой!

    А затем от конкретного случая поэт переходит к широкому обобщению, призывая пролетариат всего мира к объединению.

     Глаз ли померкнет орлий?
     В старое ль станем пялиться?
    Крепи
    у мира на горле
    пролетариата пальцы!

    Стихотворение читается на одном дыхании, рифма его подчинена ритму марширующих матросов, защитников революции, которых поэт напутствует в решительный бой. Они предельно собраны и готовы к борьбе, и так же чувствует себя Маяковский, органически связанный со своим народом. В едином порыве, помогая борцам революции, он вселяет в них уверенность, поддерживает отстающих и сбившихся с шага.

    Грудью вперед браво!
    Флагами небо оклеивай!
    Кто там шагает правой?
    Левой!
    Левой!
    Левой!.

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