Сочинение Диалог Чацкого с Репетиловым (анализ 5-го яв-ления из IV действия комедии А.С.Грибоедова "Горе от ум

Комедия "Горе от ума" создавалась в тот период, когда в России возникли серьезные проблемы общества, и является как бы художественной летописью и историей декабризма. Основной конфликт комедии — столкновение лагеря молодой России, представленного Чацким, и лагеря крепостников, представленного Фамусовым, Скалозубом, Молчалиным и другими, — это не выдумка автора, а отражение той общественной борьбы, которая была характерна для русской жизни начала XIX века. Против чего же восстает Чацкий, о котором А. Герцен сказал, что это декабрист, шедший прямой дорогой на каторгу. Крепостное право — вот что сковывало творческие силы "умного, бодрого русского народа", препятствовало экономическому и культурному развитию России.

Именно Репетилов в парадных сенях дома Фамусова разоткровенничался перед Чацким. Сначала он сознался, что при Чацком чувствует себя жалким и смешным, а потом поведал, что он теперь сильно изменился, участвует в тайных собраниях в Английском клубе с умнейшими людьми. Все объяснять ему недосуг, но нельзя не упомянуть, что в собраниях участвует князь Григорий, другой — Воркулов Евдоким, прекрасный певец, но гением Репетилов считает Удушьева Ипполита Маркелыча, который пишет книги: "отрывок, взгляд, и нечто — обо всем". Сам Репетилов может написать каламбур. Так они вчетвером, глядь, водевильчик слепят. "Способностями Бог меня не наградил, дал сердце доброе, вот чем я людям, мол, совру — простят. . . "

В "Горе от ума" типична сама общественно-историческая ситуация, поскольку она верно и глубоко отражает конфликт, вполне характерный для данной эпохи. Именно поэтому типичны и все человеческие образы, созданные Грибоедовым.

Пусть во времена Грибоедова, накануне восстания декабристов, фамусовщина еще казалась прочной основой общественного быта в самодержавно-крепостническом государстве, пусть Фамусовы, Скалозубы, Молчалины, Загорецкие и иже с ними еще занимали тогда господствующее положение, но как социальная сила фамусовщина уже загнивала и была обречена на умирание. Чацких было еще очень мало, но они воплощали в себе ту свежую, юную силу, которой было суждено развиваться и которая поэтому была неодолима.

Поняв закономерность исторического развития и выразив свое понимание в художественных образах "Горя от ума", Грибоедов отразил объективную правду жизни, создал типический образ "нового человека" — борца в типических обстоятельствах его исторического времени.

Столь же типичны и исторически характерны представители другого общественного лагеря. Фамусов, Молчалин, Хлестова, Репетилов, Скалозуб, Загорецкий, княгиня Тугоуховская, графиня Хрюмина и все прочие персонажи старобарской Москвы, каждый по-своему, в своем индивидуальном художественном воплощении, с замечательной полнотой и заостренностью выражают существо той социальной силы, которая стояла на страже старых, реакционных порядков феодально-крепостнического мира.

Смело, по-новаторски решив в Торе от ума" проблему типичности, Грибоедов тем самым с полной ясностью, не допускающей никаких кривотолков, сказал своим произведением, во имя чего, во имя каких идеалов он разоблачил фамусовщину. Проникнув творческой мыслью в суть основных социальных и идеологических противоречий своего времени, показав, что Чацкий представлял собой растущую и развивающуюся силу русского общества, щедро наделив его характер героическими чертами,. Грибоедов тем самым решил и политическую проблему. В этом в первую очередь и сказалась общественно-политическая позиция автора, в этом и проявилась с наибольшей убедительностью идейная направленность его творчества. .