Сочинение Диалог Фамусова с Чацким (анализ 2 явления второго действия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

В центре пьесы Грибоедова «Горе от ума» лежит столкновение между «барской Москвой» и «новыми» людьми с прогрессивными взглядами. Представителем этих «новых» людей в комедии является один Чацкий. Этим автор подчёркивает исключительное положение таких людей, как он. «В моей комедии,- писал Грибоедов,- двадцать пять глупцов на одного здравомыслящего человека». Фигура Чацкого, получая особое место в пьесе, становится крупной, сильной.



А самым ярким представителем ретроградов в «Горе от ума» является Фамусов. Его образ, по сравнению с другими персонажами московского общества, выписан автором более четко. Добродушный и хлебосольный Фамусов, каким он может показаться в беседе со Скалозубом в начале пьесы, груб с домашними, придирчив, скуп и мелочен. По- настоящему его не заботит ни судьба дочери, ни служебные дела. Этот герой боится в своей жизни только одного: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!». Таким образом, в лице Фамусова автор обличил чинопочитание московского «света».



Каждый разговор Фамусова с Чацким заканчивается неминуемым «расстройством» первого. Так, во втором действии (явление 2) герои остаются наедине, и им удаётся поговорить. Фамусов давно не видел Чацкого, поэтому он ещё не знает, каким стал когда-то знакомый ему мальчик.



Сначала в своём разговоре герои касаются вопроса о службе. Чацкий сразу же отмечает: "Служить бы рад, прислуживаться тошно".



Фамусов, не понимая, что имеет в виду Александр Андреевич, пытается его научить, как надо добиваться «и мест, и повышенья в чине». Устами Фамусова говорит в этот момент вся барская Москва:



А дядя! Что твой князь? Что граф?



Когда же нужно послужиться,



И он сгибался в перегиб:



На куртаге ему случилось обступиться…



Был высочайшею пожалован улыбкой;



Привстал, оправился, хотел отдать поклон,



Упал вдругорядь – уж нарочно…



Такой и только такой способ служения, как говорит Фамусов, может принести и славу, и почёт. Так было в эпоху Екатерины. Но времена изменились. На это и указывает Чацкий, когда в ироничной и несколько злой манере отвечает Фамусову:



Но между тем кого охота заберёт,



Хоть в раболепстве самом пылком,



Теперь, чтобы смешить народ,



Отважно жертвовать затылком?



Далее Чацкий в самых метких и остроумных выражениях клеймит «век минувший». Он утверждает, что теперь новое время, что люди больше не лебезят перед покровителями («у покровителей зевать на потолок»), а добиваются всего только с помощью своих способностей и ума:



Нет, нынче свет уж не таков.



Вольнее всякий дышит



И не торопится вписаться в полк шутов.



Всё это герой говорит с таким пылом, что не замечает, что Фамусов уже давно не слушает его: он заткнул уши. Таким образом, на мой взгляд, разговор двух персонажей представляет собой фарс. Этот приём Грибоедов использует специально для того, чтобы ещё чётче обрисовать положение чацких – их доводы просто не слушают, так как противопоставить им нечего. Единственное, чем Фамусов может обезопасить старую привычную жизнь, это -



Строжайше б запретил я этим господам



На выстрел подъезжать к столицам.



Также мы слышим одно из восклицаний Фамусова: «Что говорит! И говорит, как пишет!» Это относится к речам Чацкого и стоит в ряду таких его характеристик, как: «опасный человек», «да он властей не признаёт!», «карбонарий». Почему же, с точки зрения Фамусова, это так ужасно? Позже, в третьем явлении, Фамусов заявит, что причиной сумасшествия Чацкого является «ученье», что все книги надо сжечь.



Для века раболепия учёность, своё собственное мнение действительно были опасными, потому что тогда за это наказывали. Но и теперь, когда уже нет правления Екатерины, Фамусов всё ещё боится. И самое ужасное, что такие люди, как он, всё ещё занимали высокие посты в обществе и являлись примером для подражания.



Таким образом, конфликт между Чацким и его противниками во главе с Фамусовым – это выражение борьбы между толпой и героической личностью, которая хочет изменить жизнь, жить лучше, честнее и справедливее. Эта борьба упорна, длительна, но победа нового неминуема. .