Сочинение Диалог Фамусова с Чацким (анализ 2 явления второго действия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)
А. С. Грибоедов – замечательный писатель начала 19 века. Это был очень свободолюбивый, умный человек с прогрессивными взглядами. В бессмертной комедии «Горе от ума» Грибоедов выразил свое отношение к «законсервировавшемуся» обществу московской знати. Основными темами комедии являются изображение жизни и нравов русского дворянского общества и передового человека того времени.
В пьесе Грибоедова были поставлены самые серьезные проблемы современности: проблема личности, положение русского народа, состояние просвещения, принципы воспитания и образования, проблема самодержавной власти, национальной самобытности и другие.
В основе композиции и системы художественных образов лежит принцип противопоставления: консервативной, реакционной фамусовской России Грибоедов противопоставляет, в лице Чацкого и его немногих единомышленников, Россию прогрессивно настроенную, молодую, вольнолюбивую. Поэтому постоянные столкновения Чацкого с консерватором Фамусовым совершенно естественны. Их взгляды расходятся абсолютно во всем, герои не могут найти общий язык. Особенно ярко это можно заметить во 2 явлении 2 действия комедии.
В начале разговора Чацкий выказывает свою обеспокоенность состоянием Софьи Павловны:
Уж Софье Павловне какой
Не приключилось ли печали?. .
В процессе разговора герой как бы намекает Фамусову, что хотел бы посвататься к его дочери, которую любит уже давно. На это Павел Афанасьевич говорит:
Сказал бы я, во-первых: не блажи,
Именьем, брат, не управляй оплошно,
А, главное, поди-тка послужи.
Чацкий отвечает всем известной фразой: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Фамусова во многом шокирует позиция героя. Он искренне возмущается поведением нового поколения и искренне восхищается «умом» и «ловкостью» поколения старшего:
Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы на старших глядя:
Мы, например, или покойник дядя,
Максим Петрович: он не то на серебре,
На золоте едал; сто человек к услугам;
Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;
Век при дворе, да при каком дворе!
Максим Петрович – сановник, находящийся в особой милости при дворе. Для того чтобы «выйти в люди», есть простой способ – угодничество. О том, как угодил Максим Петрович императрице, с восторгом вспоминает Фамусов, как бы делясь очень полезным и положительным опытом с молодым поколением. Убеждения Фамусова незыблемы, так как основаны на преемственности, на традиции: так жили наши отцы, так живем мы, так должны жить наши дети.
Чацкого возмущает, что служба перестала быть благородной, она превратилась в службу лицам, а не делу, чинопочитание, бюрократизм, холопскую подчиненность. Так появляется монолог Чацкого «И точно начал свет глупеть…», в котором он сравнивает «век нынешний и век минувший»:
Свежо предание, а верится с трудом,
Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;
Как не в войне, а в мире брали лбом,
Стучали об пол не жалея!
Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,
А тем, кто выше, лесть, как кружево, плели.
Прямой был век покорности и страха,
Все под личиною усердия к царю.
Герой утверждает, что теперь новое время, что люди больше не лебезят перед покровителями («у покровителей зевать на потолок»), а добиваются всего только с помощью своих способностей и ума:
Нет, нынче свет уж не таков.
Вольнее всякий дышит
И не торопится вписаться в полк шутов.
Фамусов напуган такими высказываниями, таким образом мыслей. Ему ничего не остается, кроме как заткнуть уши. И это позиция всего фамусовского общества: не слушать ничего нового, кардинально другого, лучше закрыться от всевозможных перемен и обезопасить себя стеной косности и консерватизма. Фамусова ужасает в Чацком то, что «Он вольность хочет проповедать!», «он властей не признает!», «Опасный человек!»
Таким образом, во 2 явлении 2 действия пьесы происходит первое серьезное столкновение двух мировоззрений. Этот эпизод является как бы началом войны, которая завязывается между Чацким и фамусовским обществом. .