Сочинение Диалог Фамусова с Чацким (анализ 2 явления второго действия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

А. С. Грибоедов – замечательный писатель начала 19 века. Это был очень свободолюбивый, умный человек с прогрессивными взглядами. В бессмертной комедии «Горе от ума» Грибоедов выразил свое отношение к «законсервировавшемуся» обществу московской знати. Основными темами комедии являются изображение жизни и нравов русского дворянского общества и передового человека того времени.

В пьесе Грибоедова были поставлены самые серьезные проблемы современности: проблема личности, положение русского народа, состояние просвещения, принципы воспитания и образования, проблема самодержавной власти, национальной самобытности и другие.

В основе композиции и системы художественных образов лежит принцип противопоставления: консервативной, реакционной фамусовской России Грибоедов противопоставляет, в лице Чацкого и его немногих единомышленников, Россию прогрессивно настроенную, молодую, вольнолюбивую. Поэтому постоянные столкновения Чацкого с консерватором Фамусовым совершенно естественны. Их взгляды расходятся абсолютно во всем, герои не могут найти общий язык. Особенно ярко это можно заметить во 2 явлении 2 действия комедии.

В начале разговора Чацкий выказывает свою обеспокоенность состоянием Софьи Павловны:

Уж Софье Павловне какой

Не приключилось ли печали?. .

В процессе разговора герой как бы намекает Фамусову, что хотел бы посвататься к его дочери, которую любит уже давно. На это Павел Афанасьевич говорит:

Сказал бы я, во-первых: не блажи,

Именьем, брат, не управляй оплошно,

А, главное, поди-тка послужи.

Чацкий отвечает всем известной фразой: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Фамусова во многом шокирует позиция героя. Он искренне возмущается поведением нового поколения и искренне восхищается «умом» и «ловкостью» поколения старшего:

Вот то-то, все вы гордецы!

Спросили бы, как делали отцы?

Учились бы на старших глядя:

Мы, например, или покойник дядя,

Максим Петрович: он не то на серебре,

На золоте едал; сто человек к услугам;

Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;

Век при дворе, да при каком дворе!

Максим Петрович – сановник, находящийся в особой милости при дворе. Для того чтобы «выйти в люди», есть простой способ – угодничество. О том, как угодил Максим Петрович императрице, с восторгом вспоминает Фамусов, как бы делясь очень полезным и положительным опытом с молодым поколением. Убеждения Фамусова незыблемы, так как основаны на преемственности, на традиции: так жили наши отцы, так живем мы, так должны жить наши дети.

Чацкого возмущает, что служба перестала быть благородной, она превратилась в службу лицам, а не делу, чинопочитание, бюрократизм, холопскую подчиненность. Так появляется монолог Чацкого «И точно начал свет глупеть…», в котором он сравнивает «век нынешний и век минувший»:

Свежо предание, а верится с трудом,

Как тот и славился, чья чаще гнулась шея;

Как не в войне, а в мире брали лбом,

Стучали об пол не жалея!

Кому нужда: тем спесь, лежи они в пыли,

А тем, кто выше, лесть, как кружево, плели.

Прямой был век покорности и страха,

Все под личиною усердия к царю.

Герой утверждает, что теперь новое время, что люди больше не лебезят перед покровителями («у покровителей зевать на потолок»), а добиваются всего только с помощью своих способностей и ума:

Нет, нынче свет уж не таков.

Вольнее всякий дышит

И не торопится вписаться в полк шутов.

Фамусов напуган такими высказываниями, таким образом мыслей. Ему ничего не остается, кроме как заткнуть уши. И это позиция всего фамусовского общества: не слушать ничего нового, кардинально другого, лучше закрыться от всевозможных перемен и обезопасить себя стеной косности и консерватизма. Фамусова ужасает в Чацком то, что «Он вольность хочет проповедать!», «он властей не признает!», «Опасный человек!»

Таким образом, во 2 явлении 2 действия пьесы происходит первое серьезное столкновение двух мировоззрений. Этот эпизод является как бы началом войны, которая завязывается между Чацким и фамусовским обществом. .