Дик Сенд — сирота, воспитывался в детском доме. Даже имя он получил в честь жалостливого прохожего, который его нашел, а фамилия ему дали в память о месте, где его нашли. Мальчик был умным, в четыре года уже умел читать, писать и считать. В восемь лет он пошел юнгой на корабль, где так хорошо себя зарекомендовал, что капитан Хелл познакомил его с владельцем судна Велдоном, и тот отдал парня в школу.



В пятнадцать лет Дик ступил на палубу одного из лучших кораблей Велдона «Пилигрим» новичком-матросом. Он оказался очень ловким моряком, умным, потому когда капитан отправился на охоту за китом, то поручил корабль именно Дику Сенду.



Случилось несчастье: капитан вместе с моряком погиб в шлюпке. И Дик берет всю ответственность за жизнь команды и пассажиров на себя. Ему пришлось пережить и катастрофу судна, и жестокий обман Негора, и страшное путешествие по африканским джунглям и болотам. Но он мало думал о себе, переживая за судьбу миссис Велдон, маленького Джека и других своих друзей. Смекалка, выносливость, мужество и ответственность, а также хороший друг помогли Дику спасти себя и других.



Как хорошо, когда рядом есть такой человек: она всегда поможет. Поэтому я бы очень хотел иметь такого друга, как Дик Сенд. .