Фраерман Р.И. Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви читать краткое содержание, пересказ

В детском лагере в Сибири отдыхали одноклассники и давние друзья Таня Сабанеева и Филька, но теперь они возвращаются домой. Таню дома встречают собака Тигр и старая нянька (мама на работе, а отец не живет с того момента, как Тане исполнилось 8 месяцев). Девочка мечтает о дикой австралийской собаке Динго, впоследствии дети так её и прозовут за обособленность от коллектива.



Филька делится с Таней своим счастьем — ему отец (охотник) подарил лаек. Тема отцовства: Филька гордится своим отцом, Таня сообщает другу, что её отец живет на Маросейке — мальчик раскрывает карту и долго ищет остров с таким названием, но не находит и говорит об этом Тане, которая расплакавшись убегает. Таня ненавидит отца и агрессивно реагирует на эти разговоры с Филькой.



Однажды Таня нашла под подушкой матери письмо, в котором отец сообщает о переезде его новой семьи (жена Надежда Петровна и её племянник Коля — приемный сын Таниного отца) в их город. Девочку переполняет чувство ревности и ненависти к тем, которые украли у нее отца. Мать пытается настроить Таню положительно по отношению к отцу.



В то утро, когда должен был приехать отец, девочка сорвала цветы и пошла в порт его встречать, но не найдя его среди приехавших дарит цветы больному мальчику на носилках (она ещё не знает, что это и есть Коля).



Начинается учеба, Таня пытается обо всем забыть, но это у нее не получается. Филька пытается поднять ей настроение (слово товарищ на доске пишет с Ь и объясняет это тем, что это глагол второго лица).



Таня лежит с мамой на грядке. Ей хорошо. Она впервые задумалась не только о себе, но и о матери. У ворот полковник — отец. Тяжелая встреча (спустя 14 лет). Таня обращается к отцу на «Вы».



Коля попадает в тот же класс, что и Таня и садится с Филькой. Коля попал в новый для него, незнакомый мир. Ему очень тяжело.



Таня с Колей постоянно ссорятся, причем по Таниной инициативе, идет борьба за внимание отца. Коля умный, любящий сын, он относится к Тане с иронией и насмешкой.



Коля рассказывает о встрече с Горьким в Крыму. Таня принципиально не слушает, это выливается в конфликт.



Женя одноклассница) решает, что Таня влюблена в Колю. Филька мстит за это Жене и вместо липучки (смола) угощает её мышонком. Маленький мышонок лежит один на снегу — Таня его согревает.



В город приехал писатель. Дети решают, кто будет дарить ему цветы Таня или Женя. Выбрали Таню, она гордится такой честью («пожать знаменитому писателю руку»). Таня развернула чернильницу и облила руку, её заметил Коля. Эта сцена демонстрирует, что отношения между врагами стали теплее. Ещё некоторое время спустя Коля предложил Тане танцевать с ней на елке.



Новый год. Приготовления. «Придет ли он?» Гости, а Коли нет. «А ведь совсем недавно сколько горьких и сладких чувств толпилось в её сердце при одной только мысли об отце: Что с ней? Она все время думает о Коле. " Филька тяжело переживает Танину влюбленность, так как сам влюблен в Таню. Коля подарил ей аквариум с золотой рыбкой, а Таня попросила эту рыбку зажарить.



Танцы. Интрига: Филька сообщает Тане, что Коля завтра идет с Женей на каток, а Коле говорит, что они завтра пойдут с Таней на спектакль в школу. Филька ревнует, но пытается это скрыть. Таня идет на каток, но прячет коньки, так как встречает Колю с Женей. Таня решает забыть Колю и идет в школу на спектакль. Резко начинается буран. Таня бежит на каток, чтобы предупредить ребят. Женя испугалась и быстро ушло домой. Коля упал на ногу и не может идти. Таня бежит к Фильке домой, садится в собачью упряжку.

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