Сочинение Дикой и Кабаниха. Основные черты самодурства (по драме А. Н. Островского "Гроза")

Моральный - соответствующий местному



и изменчивому представлению о том,



что хорошо и что плохо. Отвечающий



всеобщему понятию о выгоде.



Амброз Бирс. Из "Словаря Сатаны"







"Внушить массе почтение к своему уму способен лишь тот, кто грубо ниспровергает мнение большинства", - так когда-то определил самодуров известный американский писатель Эдгар По. Действительно, как можно внушить кому-то свое мнение, весьма сомнительное, если не прибегнуть к общеизвестному и наиболее эффективному способу принуждения.



"Принуждение - красноречие силы", - еще раз вспомним Амброза Бирса. Самодурство - неотъемлемая часть человеческого фактора.



Вопрос: что порождает самодурство? Безнаказанность и отсутствие какого-либо сопротивления.



Самодурство различного рода способна родить толерантность, терпимость. По своей сути терпение не является отрицательным свойством до тех пор, пока оно не превращается в "ослабленную форму отчаяния, замаскированную под добродетель". И если даже принять тот факт, что герои пьесы А. Н. Островского "Гроза" делятся на "самодуров" и "жертв", то "жертвы" в данном случае создали сами себя, а "самодуры" приняли силу путем их смирения.



"Кто истинно свободен? - задается вопросом Ф. Н. Глинка. - Тот, кто не раболепствует собственным страстям и чужим прихотям". Кабаниха и Дикой действительно самодуры, но их присутствие отвечает той среде и той морали, которую принимают и обязаны принимать все, действительно, по закону "всеобщей выгоды". Социальный и духовный мир жителей города Калинова оказывается совершенно замкнутым. Новости из большого мира приносит странница Феклуша, и калиновцы с одинаковым доверием слушают и о странах, где люди "с песьими головами", и о железной дороге, где для скорости "огненного змия стали запрягать", и о времени, которое "в умаленье стало приходить". Хочется сказать словами известного классика, что "для глупости нет границ". В такой "духоте" не может зародиться живая человеческая мысль. Даже безобидный юродивый Кулигин, "механик-самоучка", одержимый старинными техническими идеями и цитирующий стихи Ломоносова, обязан подчиняться законам Калиновского мира.



Вот на этой благодатной почве отсутствия всякого стремления к прогрессу, даже засилья определенного консервативного страха перед всем новым, еще неизведанным, активно процветает самодурство.



Дикой и Кабанова очень жизненные психологические типы. Они не похожи друг на друга, хотя и имеют общую природу происхождения, но несут различную психологическую нагрузку. Для драматических произведений характерно описывать образы при помощи собственной речевой характеристики персонажей и речи других героев. Непохожесть Дикого и Кабанихи как раз ярче всего передается словами второстепенных лиц:



"Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет.



Кудряш. Пронзительный мужик



Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха.



Кудряш. Ну, да та хоть, по крайности, все под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался!



Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет!



Кудряш. Мало у нас Парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили" (Д. 1)



Интересно тo, что люди, бросающие столь недоброжелательные характеристики в адрес Дикого и Кабанихи, понимают свою беспомощность. Рабская психология заставляет шептаться за спиной, угрожать и смеяться. Но в лицо хозяину они смотрят с презрительным благоговением, или хотя бы с молчаливой ненавистью.



Однако вернемся к Дикому и Кабанихе. Следует обратить внимание на то, что у них разное отношение к деньгам,



"Кудряш. Кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчета без брани не обходится. . . " (Д. 1)



Сам Дикой дает себе по этому поводу исчерпывающую характеристику: "Я отдать отдам, а обругаю. Потому - только заикнись мне о деньгах, у меня всю нутреннюю разжигать станет. . . "Кабаниха же занимается благотворительностью, поэтому вокруг нее собираются такие "странницы", как Феклуша.

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