Дикой Савел Прокофьич – богатый купец, один из самых уважаемых людей города Калинова.

Д. – типичный самодур. Он чувствует свою власть над людьми и полную безнаказанность, а потому творит, что захочет. «Нет над тобой старших, вот ты и куражишься», - объясняет Кабаниха поведение Д.

Его жена каждое утро со слезами умоляет окружающих: «Батюшки, не рассердите! Голубчики, не рассердите!» Но Д. трудно не рассердить. Он и сам не знает, в какое расположение духа может прийти в следующую минуту.

Этот «жестокий ругатель» и «пронзительный мужик» не стесняется в выражениях. Его речь наполнена словами типа «дармоед», «езуит», «аспид».

Но «нападает» Д. только на людей слабее себя, на тех, кто не может дать отпор. Зато Д. побаивается своего конторщика Кудряша, который слывет грубияном, не говоря уж о Кабанихе. Ее Д. уважает, больше того, она единственная, кто понимает его. Ведь герой иногда и сам не рад своему самодурству, но ничего не может с собой поделать. Поэтому Кабаниха считает Д. слабым человеком. Кабаниху и Д. объединяет и принадлежность к патриархальному строю, следование его законам, и беспокойство по поводу наступающих изменений вокруг. .