Сочинение Динка

Динка чистила картошку. Она торопилась, поэтому очистки из-под ножа не вились тонкой лентой, как им полагалось, а обрывались толстыми неуклюжими кусочками и падали в ведро. Хозяйка ругала Динку за слишком толсто снятую кожуру. Но с некоторых пор картофельные выговоры прекратились: в ведре были только тонкие очистки. Объяснялось это не тем, что одиннадцатилетняя прислуга научилась ловко обращаться с ножом. Все было гораздо проще. Дом стоял в центре старой Казани, где улицы очень крутые, и дома косо врастают в землю. Окно кухни было наполовину скрыто землёй, и слишком толстые шкурки выбрасывались хитрой Динкой в форточку. Дело было зимой, и грязная куча около окна не привлекала особого внимания, поэтому Динка часто позволяла себе думать не о картошке, а о том, как было раньше, когда ещё жил папа…

Он был завмагом. Это слово ничего не говорило четырехлетней Динке, но его часто повторяли взрослые. Когда отец приходил домой с работы, как хорошо было за-рыться лицом в его пахнущую морозом доху, подбитую ярко – рыжими лисами. Там у неё был свой мир: тёплый, тёмный и пушистый, а главное, такой же добрый и весёлый, как папа. Потом был тиф. Болели все, кроме старшей сестры, Розки. Отца увезли в больницу, а мама, брат Мансур, Динка и совсем ещё маленькая Рая переболели дома и выжили. А папа умер, его привезли из больницы и положили на пол в гостиной. Больше об отце Динка не помнила ничего. После его смерти из дома стали потихоньку уплывать вещи, у мамы больше не было шубы, а отцовскую доху продали ещё раньше. Мама работает уборщицей в магазине, где раньше заведовал отец. Саму Динку отдали в прислуги к чужим людям. А ведь раньше они жили совсем по–другому. Мама была весь день дома и ходила в тонких белых перчатках, которые сейчас лежат в самом дальнем ящике. Если бы был жив папа, то Динке не надо было бы с утра мчаться в очередь за хлебом, потом в школу, потом сюда – чистить эту опостылевшую картошку и следить за очистками. Если бы был жив папа…

Разоблачение обрушилось неожиданно. Соседка, заметив странную кучку у окна, проследила за её возникновением и заложила Динку хозяевам. Те, понятное дело, не слишком обрадовались динкиной изобретательности… Следить за её добросовестностью стали тщательнее. Но скоро пришла Розка и забрала Динку домой. Там тоже не хватало рабочих рук – некому было стоять в очередях за хлебом и керосином. Динке не было ещё и двенадцати, когда началась война.

* * *

Шёл 1942 год.

* * *

Динка привычно потянулась под одеялом и открыла глаза - в комнате было оглушительно темно. Зимой и так рассветает поздно, а кроме того на всех окнах маскировка – ни один лучик света не выбьется наружу. У них дома все окна занавешены одеялами. Говорят, что из самолёта лётчик видит в окне даже горящую спичку. К Казани немцы ещё не подошли, но иногда над городом летают немецкие самолёты.

Динка выскочила из постели и подбежала к окну, сдёрнула одеяло. На столе пря-ники. Их надо разложить по кучкам, на три сорта: большие, средние и маленькие. Цена у них тоже разная – в зависимости от размера. Теперь хлеб. Динка покупала буханку за пятьсот рублей. Если её нарезать на шесть кусков, по сто рублей каждый, то получалось лишняя сотня. Но буханки должны быть низкие, но длинные, чтобы куски казались больше; Динка иногда даже ругалась из - за этого с продавцами в магазинах.

Уже половина седьмого – пора на базар. Динка схватила своё добро, проверила подкладку пальто – там деньги и карточки – и тихонько выбежала из дома, осторожно прикрыв за собой дверь. К семи она уже была на базаре.

Хлеб продавался быстро, как обычно, осталась одна буханка, а один кусок девочка съела сама. Пряников же оставалось ещё много. Динка громко подзывала покупателей. Но большинство людей шло мимо, не обращая внимания на динкины пряники.

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