Андерсен Г.-Х. Директор кукольного театра читать краткое содержание, пересказ

Директор кукольного театра

Когда директор кукольного театра давал представление на почтовой станции, среди публики был интересный господин: с виду студент, но по слухам — кандидат политических наук. Его лекция впечатлила директора. На следуюший день после спектакля каднидат пригласил директора распить бутылочку. В процессе увлекательнейшей беседы директор упомянул, что был бы совсем счастлив, если бы его куклы ожили. И вдруг это желание исполнилось, но живые марионетки стали капризничать, а когда директор попытался их приструнить, избили его до полусмерти.



Когда герой очнулся, куклы валялись вокруг сундука. Директор опять стал счастливейшим человеком, ведь его труппа не рассуждает, публика (в основном, дети) тоже тоже особо не привередничает, он может свободно сочинять сам для себя пьесы или брать любую готовую. .