Сочинение Диван - трон Обломова (сочинение-миниатюра)

У каждого человека есть место и обстоятельства, в которых он чувствует себя "как король". Он защищен, свободен, доволен, самодостаточен. У гончаровского Обломова такой королевский трон — диван. Это не просто предмет мебели, не место отдыха и на после трудов праведных. Это священное место, на котором сбываются все желания, выстраивается фантастический мир, в котором Обломов не правит — для этого ведь усилия прилагать нужно, — он принимает . как должное покой, довольство, сытость. Обломов — это как печь, на которой лежит Емеля-дурак, а между тем ведра сами по воду идут и пироги в печь прыгают. Только вместо щучьего веления к услугам Обломова — преданные рабы, если называть вещи своими именами.

Обломов сроднился, сросся со своим диваном. Но не только лень мешает Обломову сойти с него. Там, вокруг, — реальная жизнь, которая устроена вовсе не к услугам и удовольствию барина. Там нужно что-то доказывать, чего-то добиваться. Там проверяется, что ты за человек и имеешь ли право на то, чего желаешь. А на диване покойно, уютно — ив царстве порядок. . . и Захар на месте. . . .