Сочинение Дж. Г. Байрон. Душа моя мрачна. Чем оправдано название стихотворения

1. Чем оправдано название стихотворения?

Название стихотворения подчеркивает отношение героя к жизни и собственной судьбе: он жаждет слез, страданиями упитана грудь, готовая разорваться от муки.

2. Как вы определите жанр стихотворения: это элегия или обращение, послание, которое имеет четкий адрес?

Стихотворение имеет четкий адрес: оно направлено певцу, который должен создать песню, наполненную «звуками рая». Только такие звуки спасут героя от гибели.

3. Какую роль в стихотворении играют сравнения?

«Звуки рая», которых ждет герой от «арфы золотой», контрастируют с тем, что пока не получило выражения, но чего так он жаждет. Так контраст лежит в основе сравнений, помогающих представить состояние души героя.

4. Чем можно подтвердить романтический характер стихотворения?

Романтический характер стихотворения «Душа моя мрачна» подтверждается как общим характером требований героя к певцу, который, как кажется, может возродить его душу, так и самим драматизмом чувств героя. Даже эпитеты носят в этом стихотворении ярко выраженный романтический характер. Контрасты, которые неизбежны в романтическом произведении, очень выразительны: арфа золотая — кубок смерти; звуки рая — муки; веселья звуки — песнь дика. . .