Сочинение Дж. Г. Байрон. Стансы. Романс

1. Чем отличаются переводы?

В двух переводах одного стихотворения оно носит разные названия. Оба жанра — стансы и романс — имеют свои признаки, которые достаточно точно используются. Так, в переводе Н. Огарева две строфы стихотворения рисуют, как это положено в стансах, две картины. Перевод К. Бальмонта — небольшое лирическое повествование песенного типа.

2. Определите, чему посвящены первая и вторая строфы в стансах.

В «Стансах» первая строфа изображает сладкий голос, очарование звуков. Вторая строфа — зримый облик морского простора, озаренного лучом луны.

3. Какую роль играет в этих стихотворениях олицетворение?

Олицетворения в стихотворениях помогают более эмоционально представить прелесть той, которой адресованы оба произведения. Они не только демонстрируют восхищение героя, но и вводят предмет изображения в мир природы, его красоты и совершенства.