Сочинение Дж. Г. Байрон. В день, когда мне исполнилось тридцать шесть лет. О чем мечтает поэт

Вы прочли последнее стихотворение, написанное Байроном. К какому жанру вы могли бы его отнести?

В последнем стихотворении, которое было написано перед смертью, мы видим своеобразный итог прожитого и раздумья о будущем. Мы уже знаем, что поэт стоял в этот момент рядом со своей гибелью, поэтому его можно назвать эпитафией. Однако его можно назвать и просто стихотворением и отнести к философской лирике. Но можно его считать и посланием (к самому себе) и элегией. Итак, отнесем стихотворение к одному из названных жанров и докажем свой выбор.

Какие образы вызывает у поэта размышление о дне своего рождения?

Стихотворение вызывает у поэта целый каскад образов. Это и «желтый листопад», и «вулкан среди пустынных вод». Оценивая прошедшие годы, он с надеждой смотрит в будущее, видя его не столько в радостях любви, сколько в боях за свободу. Напомним последние строки стихотворения:

Взгляни кругом, найди свой холм И спи, солдат!

О чем мечтает поэт? Почему стихотворение часто называли пророческим?

Стихотворение, которое Байрон написал в день своего тридцатишестилетия, стало последним в его творчестве, и строки, которыми оно завершалось, дают право считать его пророческим. Конечно, гибель поэта была трагическим совпадением, но это совпадение кажется предсказанием судьбы.

Какие сравнения более всего убеждают нас в настроении поэта?

Размышляя о своей судьбе, поэт вспоминает о свободе «как щитоносной Спарты сын» и о славных делах Эллады, которым должен следовать его воспрявший дух. Дела минувших дней заставляют поэта стремиться к победе, к новым подвигам. Свои поступки и мечты он проверяет сравнением с героическим прошлым.

Настроение поэта подчеркивают образы «желтого листопада» и «вулкана среди пустынных вод». Ощущение трагизма своего существования не оставляло поэта, хотя он стремился и верил в возможность героических свершений.

Какие художественные приемы использованы переводчиком в этом стихотворении?

Стихотворение — итог прожитой жизни — распадается на две части. Первая часть — сожаление о бесплодности прожитых лет. Вторая — возможность посвятить свои дела и дни краю славы:

Воспрянь же, как Эллада, вновь Для славных дел!

Высокий строй мечтаний и мыслей поэта передан в приемах, которыми насыщены обе части стихотворения. Это сравнения, эпитеты, олицетворения. Вот некоторые из них: желтый листопад, пустынные воды, ответный огонь, высокий жребий, муки земные, павший и живой боец (тут и два эпитета, и одновременно сравнение), древняя слава, щитоносная Спарта, славные дела, свободная воля. . . Судьба автора сравнивается с судьбой древних Афин, Спарты, всей Эллады. . . Но есть и другие приемы, которые обогащают текст стихотворения: улыбка красоты, славы край, любви цветенье. Образы-олицетворения подчеркивают трагичность судьбы героя. И, хотя «червь погубил плоды, и яд в моей груди», желание и возможность подвига в ней живут. И в завершение:

Свободной волею влеком К тому, что выше всех наград, Взгляни кругом, найди свой холм И спи, солдат!

Так мечтой о подвиге завершается это пророческое стихотворение.