"Джордж Гордон Байрон"



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Поэт родился 22 января 1788 года. Отец его, блестящий аристократ, промотал большую часть состояния и вскоре умер. Детство Байрона прошло в Шотландии, на родине матери – Кэтрин Гордон, дочери богатых землевладельцев – в маленьком городке Эбердине. Байрону едва исполнилось 10 лет, когда он после смерти деда унаследовал старинный замок Ньюстед и титул лорда, дающий право, достигнув совершеннолетия, занять место в верхней палате английского парламента. Детсов поэта было грустны.



Мать его отличалась тяжелым, истерическим характером и дурно влияла на мальчика неожиданными переходами от бурных ласк к яростной брани. Ни смотря на бедность, мать прилагал все усилия, чтобы Байрон учился в хорошей школе, и усердно обращалась к врачам, в надежде избавить его от врожденной хромоты. Находясь в закрытой школе в Харроу, а затем в Кембриджском университете, Байрон пишет стихи и в 1809 году дает первый бой ополчившемся на его ранние произведения критикам. В том же году Байрон отправляется в путешествие на Восток – по Португалии, Испании, Греции, Албании, Турции.



Первые стихотворения Байрона создавались им в очень раннем возрасте. В стихах молодого поэта, естественно огромную роль играет любовь. Годы после возвращение (1812-1816) пора роста славы Байрона, вышедшая далеко за пределы Англии. В это же время формируются его резко демократические убеждения, которые нашли отражение в его творчестве.



В 1815 году Байрон женился на Анне Изабелле Милбэнк. Период очень недолгого супружества кончился уходом жены, разлукой с маленькой дочерью и открытой войной, объявленной «высшим светом» английского общества. Навсегда уехав из Англии, Байрон жил сначала В Швейцарии, где началась его дружба с поэтом Шелли, потом в Италии (В Венеции, Равенне, Пизе, Генуе). В 1819 году он сближается с карбонариями – тайной организацией готовящей восстание против австрийского владычества в Италии. После разгрома Карбонариев (1822 г. ) Байрон принял участие в освободительной борьбе греческого народа против Турции. Вооружив на собственные средства отряд греческих патриотов, он отправляется в Грецию, но внезапно Байрон заболел лихорадкой, но не согласился покинуть лагерь. Болезнь осложнилась, и 19 апреля 1824 года, едва достигнув 36 лет, Байрон умер в осажденном греческом городе.



Творчество Байрона было с первых же шагов связано с проблемами своего народа и времени. Байрон всегда был максималистом, всегда предъявлял огромные требования к себе и окружающим, и к собственной поэзии. Он испытывал вечную неудовлетворенность и вечно осуждал себя с точки немыслимо высоких критериев. В смерти он обрел тот духовный абсолют, поискам которого была посвящена вся его жизнь. Желанное единство было добыто самой дорогой ценой.

