Джованьоли Р. - Вариант 1

Рафаэлло Джованьоли ( итал. Raffaello Giovagnoli; род. 14 марта 1838г. Рим — ум. 15 июля 1915г. Рим ) — популярный итальянский романист-историк. Известность приобрёл романом «Спартак» (итал. Spartaco, 1874), который открывает собой большой цикл его исторических романов из истории Римской империи; однако, за исключением «Спартака», они не представляют большого художественного интереса. Основные достоинства «Спартака» — историзм и особенно пафос борьбы, которым роман заражает читателя. Джованьоли, прекрасный знаток римской истории, принадлежит к тому поколению итальянской либерально-буржуазной профессуры, которое начало свою деятельность в эпоху войн за объединение Италии. Это поколение было ещё проникнуто героически-революционным пафосом Гарибальди — патриотизм не успел ещё застыть в обывательски-повседневных формах.



Вот почему с особенной любовью Джованьоли обработал историю восстания Спартака — восстания угнетённых Римской империей народностей; конечный идеал Спартака у Джованьоли — освобождение своей родины, Фракии, из-под власти Рима, — мотив, который для Джованьоли не потерял ещё злободневности (техника конспирации в организации Спартака напоминает таковую же у итальянских карбонариев). Но, обрисовав чётко классовую сущность мятежа Спартака (восстание рабов), Джованьоли однако изображает утопистами тех, кто хочет низвергнуть собственнический строй; он ограничивается националистическим идеалом.



В своей поэтике Джованьоли следует романтической традиции. На него оказали сильное влияние Вальтер Скотт и Дюма-отец. Многим обязан Джованьоли и итальянским романистам, примыкающим к «Молодой Италии» — М. д’Адзельо и Л. Капраника (1821—1891).



Переведённый на многие языки «Спартак» в России испытал жестокий гнёт цензуры; до 1905 печатался в сильно сокращённых переделках как историко-приключенческий роман для юношества; после 1905 издавался левыми издательствами в качестве произведения революционной литературы, наряду с «Оводом» и «Записками Лоренцо Бенони», и лишь после 1917 г. издан полностью.

[править] Библиография



* Русский перевод: Спартак, СПБ. , 1881 (первонач. в журн. «Дело», 1880, №№ 8—10—12, 1881, №№ 1—8); перевод А. Каррик и С. Гулишамбаровой, изд. 2-е, Поповой, СПБ. , 1904; изд. Гиз, М. , 1921; лучший перевод в изд. «Пролетарий», Харьков, 1925. Имеются также сокращённые и обработанные переводы «Спартака»: сокращ. и обраб. А. И. Ромма, изд. «Красной нови», М. , 1924; обработка и примечания Эдв. Шолок, предисловие В. Залежского, изд. «ЗИФ», М. , 1928.

* Реалистические романы:

o Evelina, 1868;

o Natalina. I drammi del lusso, 1878.

o I racconti del maggiore Sigismondo, 1908.

* Исторические романы:

o Spartaco, 1874;

o Opimia, 1875;

o Plautilla, 1878;

o Saturnino, 1879;

o Faustina, 1881;

o La guerra sociale. Aquilonia, 1884;

o Messalina, 1885;

o Benedetto IX, 1899;

o Publio Clodio, 1905;

* Поэзия:

o Peccata juventutis meae, 1883;

* Комедия «La moglie di Putifarre», 1876.

* Историческая драма «Marocia» (из времен Византийской империи), 1875.

* Фриче В. М.

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