Сочинение «Для чего жить и что такое Я?»

(Духовные искания Андрея Болконского

и Пьера Безухова в романе-эпопее Л. Н. Толстого

“Война и Мир”)



Это нелегкий вопрос. Мучителен и долог путь, который надо пройти, чтобы найти ответ на него. Да и найдешь ли? Подчас кажется, что это невозможно. Истина не только хорошая, но и упрямая вещь. Чем дальше заходишь в поисках ответа, тем больше вопросов встает перед тобой. И еще не поздно, но кто свернет с полпути? И еще есть время, но кто знает, может, ответ в двух шагах от тебя? Истина заманчива и многолика, но суть ее всегда одна. Иногда человеку кажется, что он уже нашел ответ, а оказывается, что это — мираж. Тяжело бремя того, кто решил всю жизнь посвятить поискам истины. Ее лицо не зря скрывается. Оно всегда неприятно тем, кто живет лишь для того, чтобы наслаждаться. Осмелившихся заявить: “Я пришел в мир, чтобы засвидетельствовать истину”, — распинают на кресте. И опять. . .

“Для чего жить и что такое я?” Непостижимый вопрос. И если кто-то находит ответ на него, то этот ответ часто очень жесток. Не оттого ли мы мучимся и бьемся над решением этого вопроса уже много тысяч лет, что это и есть смысл жизни? Кто знает. . . Сможем ли мы явить миру пророка, провозглашающего истину? Но это в будущем, а пока. . .

Герои романа Л. Н. Толстого “Война и мир” не пророки и не мессии. Они просто люди, сомневающиеся и страдающие. Но они всю жизнь искали истину. И за это их нельзя не уважать.

Андрей Болконский выбрал сложный и трудный путь. Ему тесно в бессмысленном и узком пространстве света, ограничивающем и отягощающем его. В своем стремлении он не видит, что наносит непоправимые обиды людям, любящим его. Он эгоистичен и скуп на ответную любовь. У него есть своя идея, свой идеал, “свой Тулон”. Он видит своего кумира — Наполеона — в ореоле героя. В Аустерлицком сражении он проверяет себя — не идею. И оказывается, что идея, которой он решил посвятить жизнь, весьма низкой пробы.

Падение. Князь Андрей растерян, подавлен. Ведь и он отчасти виноват в смерти своей жены.

И все “ради себя, ради собственного удовольствия”? Нет! Князь Андрей стал “умнее”. . . Он проповедует идеи “разумного эгоизма”, он живет не столько ради себя, сколько для общественного блага.

Снова взлет. Болконский все силы отдает своей работе со Сперанским. Но прекраснодушные идеи терпят крах. Подняться над разочарованием и неверием помогает князю Наташа Ростова. Для нее он стремится быть лучше, все самое прекрасное в своей душе посвящает ей.

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