Сочинение Для чего нужна фантастика?

Литература – это и искусство, и целая наука. В литературе есть разные стили, направления, жанры, виды, существуют различные приемы. Например, существует такой прием и направление, как фантастика. Что же это такое?

Фантастика – это мир воображений, чудесных образов, невероятных героев, увлекательных приключений. Когда читаешь подобную книгу, забываешь о жизненных проблемах, неприятностях. Ты увлекаешься этой книгой. Так интересно читать о необыкновенных существах, о галактических войнах, например!

Рассмотрим фантастику в литературе на примере романа английского фантаста Герберта Уэллса «Война миров». Я недавно прочитала это произведение, и оно произвело на меня сильное впечатление. В романе рассказывается о войне человечества с пришельцами. Этот роман фантастический, потому что автор выдумал войну и технологии, которые использовались пришельцами, а также методы их расправы с людьми. Читатели могут понять, что такого на самом деле не могло и не может произойти. Это просто невероятно! Я не могла оторваться от этой книги и читала её, как говорится, «взахлеб»

К фантастике относится также серия рассказов и повестей писателя Кира Булычёва - «Алиса». В этих повестях рассказывается о любознательной девочке из будущего - Алисе Селезневой, которая путешествует по Вселенной со своими друзьями, а иногда и с папой. Они спасают различные планеты от вторжения космических пиратов.

К примеру, повесть «Тайна третьей планеты». Здесь речь идет о приключениях экипажа космического корабля «Пегас», который отправляется на далекие планеты разных галактик за диковинными космическими зверями. Эти звери будут привезены в московский зоопарк. Алиса и её рассеянный папа выручают капитана Кима, попавшего в плен к космическим пиратам. В повести много загадок, и ответ к ним обнаружится только в конце повести.

Получается, в фантастике в основном рассказывается о невероятных приключениях главных героев. Мне самой очень нравятся такие книги.

Мы выяснили, что это такое – фантастические произведения. Так для чего же нужна фантастика? Мне кажется, что такие произведения дают простор для мысли, воображения, отвлекают от повседневных забот. Мы погружаемся в этот мир, мы можем вволю пофантазировать. Ведь каждый человек по-своему представляет себе приключения, планеты, внешность людей.

Фантастические произведения развивают в человеке творчество, способность к воображению, фантазии (потому этот жанр так и называется – фантастика).

Получается, что чтение фантастических повестей и рассказов - это не только приятно, но и полезно! Как я уже говорила, такие книги развивают творчество. А ведь творческие люди способны добиться в жизни больших успехов, чем те, которые мыслят только логически и не способны к активной творческой деятельности!

Творчество поможет избежать многих неприятностей в жизни. Это, конечно, не значит, что мы должны читать только фантастику. Мы должны читать то, что нам нравится, но если вам скучно и грустно, то обязательно почитайте фантастику. Вы и не заметите, как быстро пролетит время. Я счастлива, что у меня есть возможность читать. .