Сочинение Для чего нужно изучать русский язык?

Для чего нужно изучать русский язык? Этот язык для нас родной, первый язык, которому нас обучили. Мы говорим на нем с детства, поэтому редко задумываемся, насколько он сложен и многогранен. Русский язык нужно учить для того, чтобы понимать окружающих и чтобы они понимали нас. Взрослея, мы учимся читать и писать, общение больше не ограничивается разговорами. Мы можем писать письма, сочинения, рассказы. Таким образом, мы показываем свой внутренний мир, мысли и чувства, о которых иногда трудно говорить вслух. Всю нашу жизнь мы не перестаем учить русский язык, постоянно узнаем что-то новое. Иногда это жаргонные или слэнговые словечки, иногда термины иностранного происхождения, но все они теперь часть живого русского языка, и чтобы понять окружающих, нам приходится эти слова знать. Мы вращаемся в разных кругах общества, иногда нам выгоднее говорить на правильном, литературном русском языке, иногда опускаться до жаргонов, всё для того, чтобы быть понятыми. Чем обширнее наш словарный запас, тем с большим количеством людей мы сможем беспрепятственно общаться. Представители различных профессий, разные слои населения, разные поколения, жители различных областей пользуются словами и выражениями малознакомыми или вовсе не знакомыми для других. То есть носители одного языка могут с трудом понимать друга, потому что они пользуются диалектами или какими-нибудь жаргонами. Но, в то же время, есть единая «база» слов, которую понимают все представители русской нации.

Многие считают, что русский язык переживает сейчас не самые лучшие времена, что его засоряют заимствованные из других языков слова. Но как же сейчас без них? Термины, связанные с компьютерами и большинством другой современной техники, заменить нечем. К примеру, начнем мы, стараясь заменять американизмы русскими словами, говорить вместо «браузер» «программное обеспечение для просмотра веб-сайтов» и заменим, в итоге, одно иностранное слово двумя, но зато с тремя русскими. Есть ли в этом смысл? Конечно, не стоит злоупотреблять заимствованными словами, если для этих вещей есть синонимы в русском языке, но это тоже не всегда. Например, кто сейчас назовет мэра городничим? Я думаю, никто. К тому же, многие недавно появившиеся в нашей речи слова отражают наше отношение к обозначаемым предметам. Например, зомбоящик. Сразу понятно, что говорящий негативно относится к привязанности современных людей к телевидению. Язык менялся всегда, упрощался, слова появлялись и исчезали. Так было, есть и будет. Мы ничего с этим не сможем поделать. Время меняется, язык меняется, ему необходимо подстраиваться под общество. Если в языке не будет происходить перемен, он прекратит развитие. Пытаться сохранить язык без изменений так же бессмысленно, как остановить развитие технологий. Нужно ли изучать современный русский язык? Мой ответ – да. .