Сочинение Для чего пишут поэты

Поэт- человек, раскрывающий

перед всеми свою душу.

Акутагава Рюноске.



Поэтический процесс - явление широкое, сложное, неоднозначное. Русская поэзия - одна из ярчайших страниц в мировом поэтическом творчестве, подарившая миру целую плеяду поэтов- гениев: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Блока, Некрасова.

И если вдуматься, нелегкими были судьбы самых гениальных русских поэтов; трагическим оказался уход из жизни Пушкина, Лермонтова, Есенина. Они были убиты. Их погубили клевета, зависть, равнодушие…

«Погиб поэт, невольник чести,

Пал, оклеветанный молвой,

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой»,-

напишет М. Ю. Лермонтов о смерти великого Пушкина в стихотворении «Смерть поэта» в 1837 году. А спустя четыре года уйдет из жизни и Лермонтов, оставив после себя огромное литературное наследие и боль в сердцах современников: ведь этому русскому поэту было всего двадцать семь лет.

Трагически ушедшему из жизни поэту-барду И. Талькову принадлежат замечательные строки:

Поэты не рождаются случайно:

Они летят на землю с высоты,

Их жизнь окружена великой тайной,

Хотя они открыты и просты.

Эти проникновенные слова побуждают к размышлениям: почему пишут поэты, что влечет их к творчеству?

Поэтическое слово было для них способом самовыражения, возможностью сказать о наболевшем, поделиться сокровенным, прокричать на весь мир о своей любви к России.

Все большие поэты писали о Родине, России: «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский - сильно, пламенно и нежно». (М. Ю. Лермонтов), «О Русь моя, жена моя» (А. Блок).

С. Есенин признался:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю,

Живи в раю»- Я скажу:

«Не надо рая, дайте родину мою».

Настоящие русские поэты говорили правду о властях, о социальной несправедливости и расплачивались за эту искренность: не раз оказывались в ссылке Пушкин и Лермонтов, поплатился за это жизнью Есенин…

Одна из ярких страниц в литературе 20 века - поэзия Серебряного века, представленная В. Брюсовым, А. Ахматовой, М. Цветаевой, И. Северяниным, А. Белым, Н. Гумилевым, Б. Пастернаком и другими поэтами.

Серебряный век отличается многообразием течений: это акмеизм, символизм, футуризм.

Так, в основу поэтики символистов лег мировоззренческий подход: видеть, слышать, чувствовать потусторонний мир в символах звуках, красках, был выдвинут принцип необязательного соответствия реальному миру.

Акмеисты не без идеализации воспевали окружающий мир, отыскивали красоту в изысканных вещах, салонных залах и замках. Зачастую они прятались в свои красивости от социальных невзгод, погружались в экзотику других стран. Так, основное для зрелого Гумилева - экзотика дальних странствий, декоративность и романтика.

Футуристы объявили себя самыми радикальными новаторами. Они с пренебрежением относились к писателям-классикам, отстаивали право на «заумный язык». В своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» футуристы декларировали: «Только мы - лицо нашего времени. Рог времени трубит нам в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Толстого, Достоевского и проч. и проч. с Парохода Современности».

Одна из самых ярких тем в творчестве русских поэтов - тема поэта и поэзии, размышления о назначении поэта.

Обратимся к стихотворению «Поэт».

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