Сочинение Для чего пишут поэты
Поэт- человек, раскрывающий
перед всеми свою душу.
Акутагава Рюноске.
Поэтический процесс - явление широкое, сложное, неоднозначное. Русская поэзия - одна из ярчайших страниц в мировом поэтическом творчестве, подарившая миру целую плеяду поэтов- гениев: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Блока, Некрасова.
И если вдуматься, нелегкими были судьбы самых гениальных русских поэтов; трагическим оказался уход из жизни Пушкина, Лермонтова, Есенина. Они были убиты. Их погубили клевета, зависть, равнодушие…
«Погиб поэт, невольник чести,
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой»,-
напишет М. Ю. Лермонтов о смерти великого Пушкина в стихотворении «Смерть поэта» в 1837 году. А спустя четыре года уйдет из жизни и Лермонтов, оставив после себя огромное литературное наследие и боль в сердцах современников: ведь этому русскому поэту было всего двадцать семь лет.
Трагически ушедшему из жизни поэту-барду И. Талькову принадлежат замечательные строки:
Поэты не рождаются случайно:
Они летят на землю с высоты,
Их жизнь окружена великой тайной,
Хотя они открыты и просты.
Эти проникновенные слова побуждают к размышлениям: почему пишут поэты, что влечет их к творчеству?
Поэтическое слово было для них способом самовыражения, возможностью сказать о наболевшем, поделиться сокровенным, прокричать на весь мир о своей любви к России.
Все большие поэты писали о Родине, России: «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский - сильно, пламенно и нежно». (М. Ю. Лермонтов), «О Русь моя, жена моя» (А. Блок).
С. Есенин признался:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю,
Живи в раю»- Я скажу:
«Не надо рая, дайте родину мою».
Настоящие русские поэты говорили правду о властях, о социальной несправедливости и расплачивались за эту искренность: не раз оказывались в ссылке Пушкин и Лермонтов, поплатился за это жизнью Есенин…
Одна из ярких страниц в литературе 20 века - поэзия Серебряного века, представленная В. Брюсовым, А. Ахматовой, М. Цветаевой, И. Северяниным, А. Белым, Н. Гумилевым, Б. Пастернаком и другими поэтами.
Серебряный век отличается многообразием течений: это акмеизм, символизм, футуризм.
Так, в основу поэтики символистов лег мировоззренческий подход: видеть, слышать, чувствовать потусторонний мир в символах звуках, красках, был выдвинут принцип необязательного соответствия реальному миру.
Акмеисты не без идеализации воспевали окружающий мир, отыскивали красоту в изысканных вещах, салонных залах и замках. Зачастую они прятались в свои красивости от социальных невзгод, погружались в экзотику других стран. Так, основное для зрелого Гумилева - экзотика дальних странствий, декоративность и романтика.
Футуристы объявили себя самыми радикальными новаторами. Они с пренебрежением относились к писателям-классикам, отстаивали право на «заумный язык». В своем манифесте «Пощечина общественному вкусу» футуристы декларировали: «Только мы - лицо нашего времени. Рог времени трубит нам в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Толстого, Достоевского и проч. и проч. с Парохода Современности».
Одна из самых ярких тем в творчестве русских поэтов - тема поэта и поэзии, размышления о назначении поэта.
Обратимся к стихотворению «Поэт».
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