Сочинение Дневник Раскольникова

В самом начале, наверное, стоит представиться. Зовут меня Петр Карпатников, я бедный студент, зарабатывающий себе на хлеб всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Я приехал в Петербург из небольшого городка, чтобы выучиться и стать в этой жизни большим человеком. У меня большие способности во многих отраслях науки.

Но жизнь в этом городе очень сложна. Мои родители совсем небогаты, они едва наскребли денег, чтобы отправить меня учиться. Иногда они присылают мне что-то, но этих жалких копеек хватает лишь на то, чтобы неделю не голодать. В общем, я выкручиваюсь, как могу.



Пришлось мне и жилье сменить на более дешевое. Пришел, посмотрел – каморка жуткая, по величине как шкаф. Но берут копейки. Сказали мне, что до меня тут студент жил, который оказался убийцей. Убил старушку какую-то и ее сестру. Потом начал здесь с ума сходить, пока сам полиции не сдался.

Я заселился в эту комнатушку и начал разгребать кое-какие вещи, оставшиеся от прошлого жильца. И вот нашел какую-то тетрадку, а ее содержание показалось мне крайне любопытным. Оказалось, что это дневник того студента, Родиона Раскольникова. Прочитал я его, и очень понял этого человека. Действительно, нищета и постоянное унижение настолько давят на естественное себялюбие, что начинаешь приходить в состояние, близкое к помешательству. Так вот и рождаются подобные «теории». Да, впрочем, о чем я говорю? Вот выдержки из дневника Раскольникова. Он скажет сам за себя.



Дневник Раскольникова.



5 июля. Чертовская жара стоит на улице! Невозможно больше вдыхать эту грязь, пыль, вонь. Страшно действует на нервы. Живу в таком захолустье, такой нищете… И это я! С моими способностями, с моим умом!



В последнее время забросил все свои занятия. В институт не хожу и чувствую в этом какое-то особое удовольствие. Денег нет абсолютно. Хожу в рванье, уже много дней ничего толком не ел. Все время думаю, думаю, думаю…. Решусь или нет?…



7 июля. Ходил к старухе, принес ей в залог отцовские часы. Дала за них всего рубль пятнадцать, а я на четыре рассчитывал. Отвратительная старушонка! И такая подозрительная! Пришлось перед ней унижаться, чтоб выглядеть более естественно.



А теперь я думаю, что это гадость какая-то пришла мне в голову. Не смогу я, да и к чему это?



После старухи было так гадко на душе, что не выдержал и завернул в трактир. Там с человеком одним познакомился. Сразу он привлек мое внимание, какой-то особенный, как-то по-другому, чем другие, выглядел. Лет ему за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения. Лицо у него аж зеленоватого оттенка от постоянного пьянства. Но это все типично, а вот глаза у него какие-то чудные. Во взгляде его светилась как будто восторженность. Был там и смысл, и ум, но, в то же время, мелькало как будто и безумие.

Фамилия его оказалась Мармеладов, он титулярный советник. Рассказал он мне, как совсем опустился, спился и стал пропивать все в доме. Его дочь была вынуждена начать жить по желтому билету. Понимает этот всю свою низость, но остановиться не может. Пошел я его домой провожать, увидел, как его семья живет, не выдержал и оставил на окошке незаметно им все свои деньги последние…



8 июля. Получил сегодня письмо от матушки.

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