Сочинение Дневник Родиона Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание").

Предисловие к дневнику.



Долго думал, как начать. Не знаю, что бы вы хотели от меня услышать. Скажу лишь, что в руках ваших история моей душевной болезни, писавшаяся в течение многих лет. Заболел я, видимо, уже давно, но только в последнее время стал в полной мере осознавать, сколь страшен мой недуг. Долго не пускал я в свою больную душу раскаяние, но вот оно всецело завладело мною. О, если бы вы только знали, как это мучительно и страшно осознать всю чудовищность поступков, совершенных твоими руками! К счастью, я неизлечимо заболел и умираю, иначе бы, честное слово, не смог бы все равно жить с таким грузом на душе. Жаль вот только маменьку да сестру. Сонечка ездила к ним, говорит, все время плачут по моей загубленной душе. А сама Сонечка почти не плачет, только молится. Не знаю, сможет ли меня еще что-то спасти?. .



Я знаю, какие неземные муки приносит осознание того, что ты убил. Хотел себе доказать, что не тварь дрожащая, что право имею… Доказал… что теория моя была дьяволом нашептана.



Потому-то я и хочу, чтоб эта история моя увидела свет, ибо знаю, что не одну еще душу молодую и гордую тревожат подобные размышления. Может быть, эти откровения больной души послужат поучением моим современникам и поколению, идущему следом.



Отрывки из дневника Родиона Раскольникова.



Июня 2-го дня 18. . года. Всю ночь не спал – мысли разные одолевали… Днем встретил профессора Ц. , звал обратно на факультет, говорил, что не гоже таким способностям пропадать… Нет, не хочу! Вообще не хочу никого видеть!



…А денег все нет. Сижу весь день в комнате и трясусь. Как все это противно и гадко! Все чаще в голову закрадывается мысль: неужто я рожден был, чтоб по углам трястись и всю жизнь в нищете прозябать? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу…



Июня 4-го дня 18. . года. Вчера получил от маменьки письмо. Невероятно расстроился: у них совсем нет денег. Дуня вынуждена была пойти работать. И ведь сколько раз им говорил: не шлите мне денег, сам о себе позабочусь! Так нет же, упрямятся… Маменька в письме написала, что вышла на нашей улице история. Убили одного мерзавца из-за денег. Началось расследование и тут же прекратилось, потому что убийца сам пришел с повинной. Я думаю, это оттого, что он слабый человек…



Июля 10 дня. Как все это отвратительно! И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? Это вздор, это нелепость!



Июля 14 дня. Уже которую ночь не сплю, голова как чугун, а мысли все несутся да несутся куда-то. И одна страшнее другой…



Июля 15 дня. Сегодня получил еще одно письмо от маменьки. Дунечка собралась замуж! За мерзавца, которого не любит! Этот ангел, чтобы кусок хлеба в доме был… Ради денег! Нет, не бывать этому никогда! Не позволю ей жизнь свою губить!



Того же дня, позже. А что я сделать-то смогу? А, Раскольников? Что ты им можешь обещать в свою очередь? Миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий!



Меня кошмары по ночам мучают… Такие странные… Вижу то, чего бы в жизни ни за что не испугался, а во сне так и столбенею. Вот как-то приснилось мне, будто лошадь секут. Вижу, что насмерть забивают, кричу, пытаюсь остановить, спасти ее. Не получается. Не успеваю. Я плачу, аж слезами захлебываюсь, целую ее, целую, да только все без толку… Господи, тяжело как!



Июля 16 дня. Вчера Мармеладов задал один, очень интересующий и меня, вопрос: «Что значит, когда уже некуда больше идти? Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти…» Как точно сказано! И я, кажется, знаю, куда мне нужно идти…



Июля 17 дня. Ни о чем не рассуждаю и совершенно не могу рассуждать. Всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у меня более ни свободы рассудка, ни воли. Все решено окончательно…



Сентябрь, 2. Долго не мог писать. Был в горячке, тяжело болел.

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