Сочинение Дневник читателя (по роману Достоевского «Преступление и наказание»)

Свой крупнейший легендарный роман «Преступление и наказание» Федор Михайлович Достоевский написал в 1866 году. Впервые он был опубликован в «Русском вестнике». Долго писатель шел к осуществлению замысла произведения. Тема уже разрабатывалась в романах «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья» и др. Автор – гениальный художник слова. Глубокие и яркие образы задевают за живое и остаются надолго в памяти.

Цепенеешь, когда читаешь «Преступление и наказание» - настолько ярко и образно написан роман. Там многое недосказано. А это и не нужно – каждый читатель сделает их сам, и для каждого они будут единственно правильными. Человеческие проблемы, метания и искания души всегда были интересны людям, а «Преступление и наказание» - роман, посвященный именно этим проблемам.

В романе постоянно сталкиваются полярности – «хорошо» и «плохо», «да» и «нет», «жизнь» и «смерть», «любовь» и «ненависть», «добро» и «зло» и др. И больше нет альтернативы выбора пути, поэтому так сложно главным героям, которые практически ни на секунду не удовлетворяются в своем выборе – а вдруг верен тот, другой, путь. И только в конце романа, возможно, и поздно, все становится на свои места. Быть может, так и должно было быть.

Раскольников борется за свою идею, доказывая ее как теорему. Он – нищ, он не видит выхода из того положения, в котором находится. И именно это его толкает на преступление. Да и как на его месте поступить по-другому, если даже его тесная коморка похожа на гроб? Он просчитывает все до мельчайшей детали….

Свою теорию Раскольников изложил в статье «О преступлении»: «Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низших (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. . . » Первые, по мысли Раскольникова, сохраняют мир и преумножают его численно, вторые двигают мир и ведут его к цели. И те и другие имеют совершенно одинаковое право существовать. . .

Сначала удивляешься такому разделению, а потом понимаешь, что и у тебя тоже есть подобная классовая система, только чуть-чуть другая. Может, разрядов людей не два, может, признаки, по которым они делятся, другие, но – она есть.

Когда в романе появляется семья Мармеладовых, поражаешься, как можно было в одном произведении сконцентрировать столько несчастных судеб. А Соня! Соня, для того, чтобы хоть как-то обеспечить свою семью, идет на панель.

Хоть Раскольников и планирует столь страшное преступление, в его голове и сердце есть место добрым делам и мыслям. Восхищает его поведение с пьяной девочкой, которую он случайно встретил на улице. Он отдает последние деньги за извозчика, чтобы она благополучно добралась домой.

Поступки Раскольникова не поддаются никакому объяснению. Видимо, только он сам да автор до конца понимают их. Страшная сцена убийства…. Достоевский настолько реалистично ее описывает, что страх пронизывает до костей. Почему-то начинает казаться, что все происходит на самом деле, удивляешься анатомической точности описания убийства. Так, будто напротив сидит сам Родион, и медленно, подробно рассказывает о произошедшем. Так и хочется с ним поговорить о том, что же он натворил, но вдруг понимаешь, что это только искусно написанное произведение.

Раскольников пытается доказать свою теорию, но исход истории доказательства становится для него наказанием. Она несостоятельна. Герой взялся открыть глаза человечеству на его неправильное существование, да, видно, не по зубам пришлась ему эта задача. Много уже людей зубы пообломали, пытаясь разгрызть орешек бытия и правил людского су- и сосуществования.

Поражает описываемый Достоевским Петербург. По Раскольникову, большой город – это зло. Все описания пытаются убедить читателя в этом – и повсеместная въедливая пыль, и камни, и смрад вокруг.

Все в романе в одном настроении. Великая сила убеждения. Великий талант писателя. Великая идея главного героя.

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