Сочинение Дневник психолога (по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание")

3 марта 1951 года. 9. 00. Наконец-то дошли руки до библиотеки моего дорогого прадеда. Надеюсь найти здесь много любопытного, все-таки он был крупным издателем в свое время…



10. 00. Много любопытных книг, пачки деловых писем, дневниковые записи… Узнаю много нового о своем предке.



12. 45. Наткнулся на кое-что интересное. Кажется, дневник убийцы? Неужели? Откуда?. . .



12. 54. Нахожусь в радостном возбуждении. Очень любопытно…



14. 15. Не мог оторваться, прочитал, что называется, от корки до корки. Какой любопытный случай! Думаю, анализ личности этого человека (по понятным причинам я не могу назвать его имени и буду писать просто Р. ), а также его преступление войдет во все учебники психологии. (Кстати, он отчасти мой коллега, так как в свое время занимался изучением психологии преступников и даже написал об этом статью).



Итак, преступим… Начнем с того, что это, так сказать, «идейный преступник». Он убил для подтверждения своей теории, вернее, двух идей, разрывающих его сознание. Основная, постепенно вышедшая на первый план в сознании пациента (буду называть его так, для меня привычнее): Кто он? На что он способен? Для какой участи рожден?



Что ж, эта мысль тревожит умы всего человечества, и рано или поздно ею задается каждый человек в отдельности. Особенно такие сомнения по поводу своего места в мире, значимости своей личности свойственны подросткам и молодым людям, к каковым и принадлежал Р.



Кроме того, опираясь на записи Р. , можно сказать, что это был человек с завышенной самооценкой, чувствующий в себе большой потенциал. Он не хотел прожить жизнь, как окружающие его люди, задавленный нищетой и унижениями.



В связи с этим стоит сказать о другой «идее», тревожившей пациента. Она также совершенно нормальна для юного человека, максималистски смотрящего на мир и не желающего примириться с огромным количеством зла, которое существует в мире. Пациент глубоко страдал, видя все несправедливости, унижения, страдания, царящие вокруг. Все это усугублялось его собственным крайне стесненным финансовым положением. В отчаянии пациент пришел к сознанию собственного бессилия перед мировым злом.



Как я уже сказал, идеи пациента вполне нормальны. Но у меня вызывает подозрение их навязчивость и полная поглощенность Р. ими. Пациент бросил университет, крайне ограничил свое общение. Целыми днями он сидел в своей комнате в «раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию».



С большой долей уверенности я могу сказать, что указанные «идеи» приобрели у Р. патологический характер. Доказательство тому – выбранное для разрешения своих сомнений действие – убийство (жертвой стала пожилая женщина 60-ти лет, а также ее беременная умственно неполноценная сестра).



Какие бы оправдания пациент не придумывал себе сознательно (ничтожность выбранной жертвы, ее отвратительные качества и т. д. ), его подсознание противилось сделанному выбору. Когда оно прорывалось сквозь «идею фикс» пациента, то он был уверен, что никогда не совершит убийство.



Но мысль о преступлении глубоко укоренилась в сознании пациента. В душе он уже давно решился. Поэтому повсюду искал знаки и приметы, подтверждающие его решение. Недаром Р.

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