Сочинение Дни Турбиных - Был такой писатель и Была у нас Россия — великая держава

Булгаков "Дни Турбиных" - сочинение "Был такой писатель и Была у нас Россия — великая держава"



Совсем недавно я познакомился с творчеством М. А. Булгакова. Это был очень образованный человек. Рос он в благополучной семье. В детстве Михаила Афанасьевича влекло к сцене, к театру. Окончив гимназию, он поступил в университет на мед факультет. Стремление к искусству не слабело. Видно, свыше Булгакову суждено было быть не лекарем, а писателем. Он рано стал смотреть на вещи только свойственным ему взглядом, видя в чем-то драматизм, а в чем-то трагедийность. Путь Булгакова в литературу был труден. Дорога в писатели лежала через журналистскую работу. Он печатал газетные статьи. Нельзя не упомянуть о театре. Жизнь и с ним столкнула Булгакова. Переехал в Москву, Михаил Афанасьевич соединяет свою журналистикою работу с театром. Я думаю, что театр даже вдохновлял его на создание пьес. Но ставить свои пьесы приходилось с трудом. Особенно тяжелыми были дни 1929 года. К этому времени у Булгакова написано три пьесы, но ни одна не принесла успеха писателю. А к тому же ужасные нападки критики. Но вопреки всему Михаил Афанасьевич пишет, творит.

Ранние повести и рассказы Булгакова, такие как "Морфий", "Роковые яйца", " Дни Турбиных" - имели успех у читателей, но и, наверно, были встречены резкой критикой. Конечно, все эти беды и огорчения причиняли страдание писателю.



С творчеством Булгакова я знаком по его нескольким произведениям: "Роковые яйца", "Мастер и Маргарита". М. А. Булгаков просто ненавидел бюрократизм и мещанство. Он презрительно смотрел на новых буржуа. Его образная и сатирическая фантазия "Роковые яйца" высмеивает весь авантюризм и всю бескультурищину правящих кругов. Я думаю, что так никто не сможет, как Булгаков, красочно и образно показать всю гнусность людей.

На долю писателя выпали тяжелые годы гражданской войны. Он видел, как рушилось все старое. Михаил Афанасьевич не мог оставить свой народ. Он участвовал вместе с ним в создании новой культуры. Я считаю, ему было трудно сделать этот выбор. Чтобы запечатлеть годы войны, Михаил Булгаков пишет свой первый большой роман "Белая гвардия". Он пытается там описать все бесчинства белой армии.



Я думаю, что глубокое свое воплощение писатель нашел в своей главной книге - это роман "Мастер и Маргарита". Мне роман показался сложным. Хотя нельзя читать роман и не ощущать какой-то странной силы, которая завораживает тебя. Михаил Афанасьевич пытается создать свою версию осуждения Иисуса Христа. Способность автора фантазировать позволяет нам увидеть целый ряд персонажей. Дьяволиада в романе играет роль почти реалистическую. Она является пародией на настоящую действительность. Но, я уверен, Михаил Булгаков не страшился дьявола. Он для него не существовал. Писатель хотел донести нам веру в человека, в нравственные законы. В романе Мастер не одержал победы. Но это вовсе не значит, что писатель обрекает нас на уныние.

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